La particular ‘venganza’ de Georgina Rodríguez con guiño a Lady Di

Georgina Rodríguez se ha convertido en un fenómeno de masas, y a estas alturas no hay nadie que dude de ello. La compañera de vida de Cristiano Ronaldo es ya una de las mujeres más seguidas en Instagram, algo que no resulta extraño teniendo en cuenta su exquisito gusto estilístico y sus proyectos profesionales como Soy Georgina en Netflix. Es por ello que ha tenido oportunidad de estar presente en algunos de los eventos más destacados a nivel internacional como el Festival de Cannes, en el cual acaparaba todo el protagonismo con un impecable diseño de corte sirena en tonos dorados y pedrería.

Sin embargo, esta no sería la única aparición pública de la de Jaca en torno a esa cita. También estuvo presente en la gala AmfAR de Cannes, en la cual se decantaba por un traje que mucho recordaba al famoso «vestido de la venganza» que Diana de Gales lució durante su asistencia a la fiesta que Vanity Fair dio en 1994 en la Serpentine Gallery de Londres. Una cita dotada de una gran importancia, sobre todo teniendo en cuenta que durante esa misma jornada se emitió un programa en el que el entonces príncipe Carlos admitió haberla sido desleal con Camila Parker. Una situación a la que la madre del príncipe Guillermo supo anteponerse enfundándose en un vestido negro de Christina Stambolian con acabados drapeados, tintes griegos, escote bardot y ligero detalle de vuelo en la falda que en mucho se asemeja al que ahora ha escogido Georgina Rodríguez en medio de los rumores que apuntan a que quizá no estaría atravesando su mejor momento sentimental con el ex jugador del Real Madrid.

En el acto mencionado, la influencer aparecía ataviada con un vestido negro de escote bardot bañado en lentejuelas que brillaban bajo los focos y que la convertían en la reina indiscutible de la alfombra azul. De esta manera, Rodríguez demostraba estar alerta de todas y cada una de las tendencias que aparecen, sabiendo a la perfección qué formas y qué tejidos encajan con su figura y aportando un toque sexy al look final con una abertura lateral. Una acertadísima elección que Georgina combinaba con unos stilettos negros y un impresionante collar de diamantes con un rubí, el cual se podía ver a la perfección gracias al semirecogido que adornaba su larga cabellera morena.

De esta manera, la empresaria volvía a coronarse como una de las famosas más destacadas de este Festival de Cannes. Algo que ya había logrado en otras ediciones como la de 2021, optando por un vestido drapeado de color marrón y sello de Jean Paul Gaultier; y en 2022, cuando apostaba todo al plata de Ali Karoui con abertura lateral incluida y escote profundo al más puro estilo estrella de Hollywood. ¿Con qué sorprenderá de cara a los próximos meses?