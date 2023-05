El deslumbrante look con el que Georgina Rodríguez ha vuelto a arrasar en el Festival de Cannes

El Festival de Cannes es uno de los eventos más prestigiosos a nivel internacional no solo en el ámbito del cine, sino también en lo que al universo 2.0 se refiere. Tanto es así, que para las influencers más destacadas del planeta, poder asistir a un evento de tal calibre es todo un logro en sus trayectorias profesionales que Georgina Rodríguez ha tenido oportunidad de cumplir de nuevo. Y es que, a lo largo de esta misma tarde la compañera de vida de Cristiano Ronaldo se ha dejado ver en el estreno de Last Summer, desfilando por la alfombra roja bajo la atenta mirada de medios oye comunicación de todos los rincones de la Tierra.

Hace tan solo unas horas, la de Jaca llegaba a la ciudad francesa ataviada con un mini vestido en color morado, tacones rosas, bolso Hermès a tono y mucha predisposición a hacer historia en esta cita, sobre todo teniendo en cuenta que, siempre que ha aparecido en ella, Georgina ha lucido una serie de looks que la han coronado como todo un icono de estilo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, y no es para menos. Así que, con el objetivo de consagrarse nuevamente como toda una it girl, la hispano argentina se ha decantado por un vestido de alta costura para posar frente a las cámaras con la total seguridad que la caracteriza.

El diseño elegido por Rodríguez estaba compuesto por un vestido malla de corte sirena en tonos dorados y pedrería, además de escote cuadrado y espalda abierta con dos tiras cruzadas. Una elección que sentaba como un guante a la protagonista en cuestión, que para dar el máximo protagonismo al look apostaba por un maquillaje natural con smoky eyes en tonos tierra y un labial brillante, mientras que adornaba su larga cabellera con un semirecogido de coleta peinada con raya en medio y totalmente pulida para dar así un toque de sobriedad al conjunto final.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no ha sido que el outfit le sentaba como un guante sobre su esbelta figura, sino la experiencia con la que la creadora de Soy Georgina ha paseado por el enclave mencionado, demostrando así estar totalmente cómoda con su papel como inspiración estilística y llegando incluso a lanzar besos y saludos a los medios de comunicación allí presentes mientras posaba de espaldas, de lado y de frente para que así los paparazzis pudieran sacar su mejor versión en sus respectivas cámaras y guardar un recuerdo para la posteridad del mismo modo que ha hecho en sus redes sociales con las anteriores ocasiones en las que ha estado en el Festival de Cannes, momentos a los que guarda un cariño especial y que ha plasmado en stories destacadas de Instagram para que sus casi 50 millones de seguidores puedan verlos siempre que lo deseen.