Este jueves ha sido de lo más movidito en Sálvame. El programa ha sacado a la luz una bomba en exclusiva que puede hacer tambalear la relación entre Mar Flores y Elías Sacal, quienes han retomado de nuevo su relación amorosa. De hecho, la revista Hola ha compartido en exclusiva hace unos días una fotografía de ellos dos juntos que confirma que su romance va viento en popa. Sin embargo, el programa presentado por Jorge Javier Vázquez, aunque este jueves ha sido Carlota Corredera quien ha estado en plató, ha revelado unos audios que no dejan en muy buen lugar a Flores, ya que se le escucha hablar con un paparazzi para que cazara al empresario con la mexicana Rossana Lerdo, con quien mantuvo un idilio mientras ella no estaba con él.

Dichas conversaciones de la modelo con el fotógrafo tuvieron lugar este verano, justo cuando Flores y Elías pusieron en pausa su relación. Por aquel entonces, a Sacal se le relacionó con la coleccionista de arte y viuda de Jorge Vergara.

“Me han llamado ofreciéndome una pasta para hablar de Elías, pero no lo voy a hacer”, se le escucha decir en un primer momento. “Por eso a mí lo único que me apetece, te he dado el itinerario para que los saques fotos. Probablemente vaya sin esta persona vaya con otras y, entonces, pues me apetece que salga lo más feo, lo más gordo, ya sabes”, explica Mar Flores al paparazzi. Aunque eso no es todo, porque también pide que si ha adelgazado Elías le hagan “Photoshop”.

Eso no es todo porque Mar Flores también detalló al paparazzi todo el itinerario de vacaciones del millonario e incluso le propuso que ella también se llevaría un porcentaje de lo que se sacara por ese material.

La historia de amor entre Mar Flores y Elías Sacal ha sido de idas y venidas, pues han roto en varias ocasiones, aunque finalmente siempre han decidido darse una nueva oportunidad en el amor. Fue en 2016 cuando iniciaron su relación, durante el verano. Después, en 2017 protagonizaron su primera separación, pero lograron resolver sus diferencias unos días después.

En marzo de 2018 tuvieron que tomar la decisión de volver a darse un espacio y no fue hasta finales de año cuando volvieron a estar juntos. La pasada primavera, de nuevo Mar y Elías no atravesaban su mejor momento como pareja, pero se les volvió a ver juntos semanas después. Ahora, tal y como ha revelado Hola, parece que Flores y Sacal han encontrado la estabilidad sentimental por la que llevan luchando todos estos años. Sin embargo, la información que ha sacado Sálvame este jueves podría poner en jaque de nuevo su romance. Un romance que ha tenido varias idas y venidas.