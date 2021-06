Mask Singer | Mar Flores sorprende al descubrirse tras la máscara de Flamenco

Mask Singer sigue siendo una de las opciones más vistas de las noches de los miércoles. Ocultos tras divertidas y originales máscaras, cada semana nuevos famosos se suben al escenario para demostrar que eso de cantar no se les da nada mal. Sin duda, una de las partes más emocionantes del programa es la de las apuestas, cuando los investigadores hace cábalas e intentan adivinar quien se esconde tras la máscara.

En la última parte del programa es cuando ponen a prueba su habilidad, pues uno de los invitados animados se quita la cabeza del disfraz para mostrarse. Esperanza Aguirre, Isabel Preysler, La Toya Jackson, Eva Hache, Josep Pedrerol o Mel B (de las Spice Gilrs) han sido algunos de los desenmascarados. Esta noche la sorpresa ha sido doble, la primera gracias a Perro, tras el cual se encontraba nada menos que ¡José Manuel Calderón! El jugador de baloncesto, que ahora mismo se encuentra retirado tras una larga carrera en la que triunfó también en la NBA con Los Angeles Lakers o los Toronto Raptors.

José Manuel Calderón (@JmCalderon), campeón del mundo de baloncesto, ha sabido jugar también sobre el escenario de #MaskSinger para que no descubrieras su identidad siendo Perro 🐶😱 ¡VAYA NIVELAZO! 🏀 Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger6 pic.twitter.com/ORy2vsuPfc — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 30, 2021

A pesar de que los cuatro investigadores y la invitada de la noche, Nuria Roca, tenían claro que se trataba de una súper estrella del deporte, ninguno acertó. Sus apuestas fueron, Javi Ambrossi por Fernando Torres; Javi Calvo opinaba que era Chimo Bayo; para Paz Vega y José Mota se escondía Jorge Fernández y Nuria Roca dijo el nombre de Guti.

Flamenco, Plátano y Monstruita se han visto las ‘caras’ en la final, para descubrir cuáles dos lograban salvarse de ser descubiertos. Tras un apretado enfrentamiento, el público ha elegido que debía abandonar el concurso Flamenco, que se ha quitado la máscara con resignación. ¿Quién estaba tras ella? Pues ¡Mar Flores!

«Son muchas emociones a la vez», ha dicho la modelo tras descubrirse, aprovechando para lanzar un piropo a los miembros del jurado: «¡Chicos, sois lo máximo! No puedo creerlo…». En opinión de Mar, dar la pista sobre que le gusta el fuet era una estrategia para no ser descubierta, «era muy obvio todo, el vestido fino, el caminar… Entonces me preguntaron qué comía y dije que el fuet», ha confesado. «Es un descubrimiento lo de cantar, ahora quiero hacerlo, en la ducha. ¡Me encantaría cantar!», ha seguido Flores, que se ha declarado fan de los Rolling Stones, «¡si mi hijo mayor es rockero gracias a mí!», ha afirmado.

Bajo las plumas de Flamenco se ocultaba… ¡la gran Mar Flores (@Mar_MarFlores)! 🦩 La actriz y empresaria nos ha despistado con sus impresionantes actuaciones 😍 ¿La habías descubierto? 😱 Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger6 pic.twitter.com/GIRNeZvsyb — Mask Singer (@MaskSingerA3) June 30, 2021

«La clave para participar es que es un súper programa. Mis hijos son fans absolutos y no sabían nada, ¡ahora van a verlo! La experiencia ha sido maravillosa, me ha recordado a la época en la que hacía televisión. El secretismo que hay es fantástico, una de las cosas que me maravillan», ha terminado diciendo Mar Flores antes de despedirse.

Sin duda, una gran sorpresa para todos y es que ni siquiera los investigadores acertaron con sus propuestas. Nieves Álvarez, era la apuesta de Paz y José Mota; Laura Sánchez según Nuria, Goya Toledo en opinión de Ambrossi y Judit Mascó según Calvo.