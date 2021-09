Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores ha acudido al estreno de Toy Boy, serie en la que él forma parte del elenco de actores. Además de hablar de sus éxitos profesionales, el actor ha aprovechado para comentar cómo está viviendo la reconciliación de su madre con Elías Sacal, con quien había finalizado recientemente su historia de amor. «Ma y hermosa y mientras ella sea feliz yo también soy feliz», ha confesado con una sonrisa.»La veo súper bien, además mi madre tiene una energía que no la mata nadie», ha añadido.

El intérprete ha contado también, que no ha tenido el placer de conocer al empresario. «Yo a Elías no le he conocido personalmente, pero si está con mi madre seguro que es una persona estupenda», ha dicho Carlo. «No hemos tenido la oportunidad de conocernos, viajamos mucho por trabajo y seguro que algún día habrá oportunidad», ha explicado.

En el mes de julio, la revista ¡Hola! dio a conocer que Mar Flores y Elías Sacal habían roto su relación. Una decisión que se había tomado tres meses antes, además Sacal se estaba viendo con Rossana Lerdo de Tejada, viuda del magnate azteca Jorge Vergara. Sin embargo, parece que ha sido un pequeño bache que la pareja ha sabido sortear, porque tal y como ha revelado el mismo medio, se han reencontrado e incluso han posado juntos.

El enclave en el que confirmaron que han retomado su especial relación fue en Montecarlo, ya que ambos acudieron a su emblemática Ópera para disfrutar de un recital de Andrea Bocelli y, más tarde, surcaron las aguas de la Costa Azul. Es necesario recordar, que no es la primera vez que Mar Flores y Elías Sacal toman caminos separados, pues durante su noviazgo han tenido varias idas y venidas. Iniciaron su romance en 2016 y en enero de 2017 cuando la modelo y el empresario mexicano protagonizaron su primera separación, aunque días después se reconciliaron.

Flores y Sacal también tuvieron algún que otro obstáculo en su historia, pero la retomaron a finales d año. “La vida no deja de sorprenderme, pero mi capacidad de adaptación y ajuste a las circunstancias es cada vez mayor también”, dijo Mar a ¡Hola! hace unas semanas tras anunciar su última ruptura.

El éxito de su hijo, Carlo Constanzia

Carlo Caonstanzia, hijo de Mar Flores ha demostrado que lo suyo es el séptimo arte. El actor acaba de presentar su último trabajo, Toy Boy, donde ha trabajado con María Pedraza, Cristina Castaño y Jesús Mosquera, entre otros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlo Costanzia ❤️ (@carlocostanzia_flores)

También ha participado en la nueva comedia romántica de Netflix, Fuimos canciones -film que protagonizan Álex González y María Valverde-. En dicha producción, Carlo interpreta a Coque, personaje que comaparte escenas subidas de tono con Maca, interpretada por María Valverde. «Nunca había tenido un choque tan directo con alguien con tanta experiencia, así que me daba un poco de respeto. Pero estuve muy cómodo y siempre dentro de la profesión», explicó el intérprete a Gtres.