Carlo Constanzia, hijo de Mar Flores y el italiano Carlo Constanzia Di Costigliole sigue cosechando éxitos en su carrera de actor. Después de triunfar con su personaje de Jairo en la serie Toy Boy, el actor ha acudido la presentación de la película Fuimos Canciones en la que comparte cartel y protagonismo con María Valverde y Álex González. Un papel en el que Carlo se ha encontrado con nuevos retos que afrontar y cuya experiencia ha definido como “increíble”: “Mi personaje es un poco curioso porque se aleja bastante de lo que soy yo. Es un chico dejadito y despreocupado de la vida. Espero que os gusten los matices”.

El personaje de Constanzia es el de un joven que trata de conquistar a Maca, papel interpretado por María, junto a quien, como confirma Carlo ha sido todo un gusto trabajar: “Trabajar con ella ha sido increíble. Me daba un poco de respeto por el tipo de escenas que tenía con ella, pero ha sido muy ameno y es una chica increíble dentro y fuera del set. Me he sentido muy cómodo”.

Una comodidad que ha querido resaltar ya que junto a Valverde, Carlo ha pasado una importante línea como actor: “Vengo de una serie en la que ya hay de este tipo de calentura. Nunca había tenido un choque tan directo con alguien con tanta experiencia. Lo he vivido un poco de respeto, pero me he sentido muy cómodo en todo momento”. Y es que, como él mismo explicaba, las escenas calientes a las que ha estado acostumbrado con su trabajo en Toy Boy, han subido de intensidad en el filme que acaba de estrenarse en Netflix. Imágenes de alta tensión que, como explicaba Carlo, generarán una clara reacción en su madre, Mar Flores, cuando se pone frente a la pantalla para ver el trabajo de su hijo: “Yo creo que mi madre cambia de canal directamente, no sé no se lo he preguntado, pero creo que, conociéndola cambia de canal”. Una divertida reacción para la que Constanza tiene una explicación: “Lo digo por no ver a su hijo en cueros”.

Tan buena como la esfera profesional de Carlo es su vida personal. Muy apegado a su familia, el joven ha asegurado que tiene una excelente relación con su prima Laura Matamoros y que está feliz con la noticia de su segundo embarazo: «Ella está súper contenta. Mientras ella esté feliz, estoy bien porque la veo súper bien. Es una madraza y qué puedo decir». También ha confesado que mantiene una buena relación con sus hermanos pequeños, a quienes aconseja en las diferentes áreas de su vida como si de un padre se tratara. Pero si hay una persona con la que se deshace en halagos, esa es su madre. El actor ha confirmado que Mar y su exmarido Javier Merino mantienen una excelente relación por el bien de sus hermanos para hacerles la vida más “amena” y tiene muy claro que le encantaría que su madre volviera a encontrar el amor: “Me gustaría que mi madre se volviera a enamorar… A lo mejor ya está enamorada y no lo sabemos, o a lo mejor está enamorado de sus hijos”, bromeaba Carlo.