Así reacciono Georgina al rumor de que su suegra podría haberle hecho magia negra

Por todos es conocido que la relación entre Georgina Rodríguez y Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, no es de las mejores. Suegra y nuera llevan años a la gresca por los más diversos motivos. Sin embargo, esta semana, se podría haber dinamitado para siempre su relación. El pasado sábado 13 de mayo, el programa Socialité de Telecinco dio a conocer al mundo la polémica de la semana que atañe a estas dos mujeres. Recogiendo el testimonio de Mhoni Vidente, una pitonisa cubano-mexicana muy popular en Latinoamérica, se daba a conocer que Dolores había recurrido supuestamente a magia negra con tal de separar a su hijo de la de Jaca.

El lunes 15, diversos medios de comunicación portugueses recogieron la historia en programas y revistas y es entonces cuando el clan Aveiro estalló por completo. Katia y Elma, hermanas del jugador, no han parado desde entonces de atacar a los medios lusos que se hicieron eco del rumor, llegando incluso a las amenazas. La matriarca, a su vez, se vio obligada a lanzar un comunicado en el que negaba «tajantemente haber realizado rituales macabros para separar a mi hijo de su pareja. (…) Esas afirmaciones son falsas, infundadas y de mala fe. Lo he puesto en manos de mis abogados. No voy a permitir que mi nombre y el de mi familia queden sucios en plaza pública por un tema así». LOOK ha tenido acceso a información privilegiada en exclusiva de como reaccionó ante esta historia la famosa pareja.

El rumor no viene de ahora. Desde el otoño de 2022 que el rumor de que Dolores podría «haber encargado un ritual para separar a su hijo de su novia» circulaba por algunas redacciones en Lisboa. La familia del futbolista es noticia a diario, muchas veces con historias y chismes que dicen una cosa y la contraria. No había ningún tipo de prueba o indicio al respeto y ningún medio se atrevió a sacarlo del «cajón».

Desde al menos el mes de noviembre, LOOK ha podido saber que tanto Georgina como su círculo cercano eran conocedores del rumor. Gente cercana le había comentado que circulaba por los mentideros algunos rumores al respeto. Según cuentan fuentes de toda solvencia a este digital, Gio lo desvalorizó por completo desde un primer momento. La novia de CR7 «no se creyó en absoluto esta historia. En ningún momento le dio importancia y prefirió callarse y proteger a su familia, y eso incluye también a la de Ronaldo. con la que tiene poca sintonía».

Asimismo, LOOK ha podido saber que «aunque no mantengan un vínculo estrecho en este momento, a Georgina le pareció un rumor absurdo, de los muchos que hay y se lo llegó a comentar a algunas personas cercanas». No obstante, y para que quede bien claro, «no pensó nunca que fuera verdad. Ni preguntó más, ni indagó. Nada. Siguió con su vida».

El testimonio de Mhoni Vidente a Socialité y muchos otros programas en Portugal y en todo el mundo, sí molestó no obstante a Gio, principalmente, por conocer el impacto que estaba teniendo la historia en tierras lusas y el daño que podría causar a la salud de su suegra, que no hay que olvidar sufrió un ictus hace cosa de dos años.

Tampoco ayudaron a calmar los ánimos las actitudes iracundas de sus cuñadas. Cristiano, que atraviesa un momento delicado en lo profesional, tampoco reaccionó bien e intentó proteger a su madre del ruido mediático. No obstante, no hay mal que por bien no venga. Si de algo ha servido el escándalo ha sido para unir a toda la familia. Los Aveiro-Rodríguez unidos ante «la calumnia, la infamia y la falsedad». Esto si que no lo había previsto nadie. Ni Mhoni Vidente.