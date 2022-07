El vestido de Lefties con el que marcar tu figura y rebajado a 7 euros

Las rebajas de verano de Lefties están siendo fabulosas, y en ellas hemos fichado este vestido tan bonito con un 69% de descuento: antes valía 22,99 euros y ahora tan sólo 6,99 euros. Por lo tanto, tenemos una oportunidad única de hacernos con él a un precio nunca antes visto. Es un vestido muy versátil, que podemos llevar tanto en el día a día con unas sandalias planas como en una fiesta con unas sandalias o uno zapatos de tacón.

El vestido más bonito de las rebajas de Lefties

Un vestido de largo midi, de manga larga y cuello redondo. Tiene varios detalles que hacen de él una prenda muy especial, como el fruncido en la cintura y la abertura lateral en la pierna. Es muy favorecedor para mujeres de todas las tallas y tiene un diseño espectacular, con estampado de flores amarillas sobre un fondo rosa.

Aunque a simple vista parezca que queda ajustado, lo cierto es que es un vestido confeccionado en un tejido fluido que aporta el máximo confort y permite una total libertad de movimientos.

Un vestido maravilloso para esas ocasiones en las que necesitamos un look arreglado pero no demasiado formal. Si este verano tenemos una boda o un cóctel, no vamos a encontrar uno mejor por este precio. Teniendo en cuenta los colores del vestido, podemos combinarlo con unas sandalias rosas o amarillas, dos de los colores tendencia de 2022.

También es un vestido al que podemos sacar mucho partido en el día a día. Quizá la manga larga y el cuello redondo no nos parezcan demasiado adecuados para el verano, pero si vivimos en el norte seguro que lo agradecemos.

Hay varios tipos de calzado que se llevan mucho este 2022, y que quedan de maravilla con este vestido. Por un lado, las sandalias de tacón y plataforma, que estilizan la silueta y alargan visualmente las piernas sin renunciar a la comodidad.

Y, por otro lado, las sandalias anudadas al tobillo, que dejan el empeine al descubierto y quedan de maravilla. Por lo tanto, es un vestido que cumple todos los requisitos para convertirse en el favorito de nuestro fondo de armario.

Gracias al 69% de descuento, está a la venta en la tienda online de Lefties por 6,99 euros en lugar de 22,99 euros. Podemos encontrarlo en una gran selección de tallas, desde la S hasta la XXL. Teniendo en cuenta el precio y lo bonito y versátil que es, está a punto de agotarse.