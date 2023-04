El vestido ideal para la Feria de Abril está en Zara del que ya se han agotado las existencias

Atrevido y para todo tipo de eventos, hemos encontrado el vestido ideal para la Feria de Abril. Está en Zara y agotado, así que tendrás que recurrir a la tienda física para ver si allí hay algunas tallas.

Es el más elegante con el fin de ir a diversas fiestas en primavera y también verano. Te contamos sus características.

Azul y escotado: el vestido ideal para la Feria de Abril

Es corto y destaca sobre todo por el cuello halter y el detalle de aplicación de flecos. en color azul claro, totalmente primaveral, tienes una prenda top para diversos tipos de eventos.

Según Zara, está confeccionado en 100% poliéster como tejido principal y los adornos son de 100% poliamida. Ten en cuenta estas especificaciones a la hora de comprarlo para cuidarlo como es debido.

Lo que debes tener en cuenta para su mantenimiento

Ventilar y cepillar las prendas es una manera natural de cuidar tu ropa delicada. Si la limpieza en seco es necesaria, intenta buscar tintorerías que utilicen tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

El vestido de flecos debe lavarse a mano max 30ºC si no se puede estropear, también es mejor no usar lejía / blanqueador, no planchar, sin limpieza en seco y no usar secadora.

Diversas combinaciones

Está claro que es el vestido que debes tener para una fiesta por la noche. Es factible para bodas, comuniones y ferias también durante el día. Para esto necesitas una chaqueta y un bolso en negro o blanco para que quede bien. Mientras que también se llevarán taconazos.

Para más señas, en la web también tienes diversos conjuntos de braguita y sujetadores de tirantes en varios colores, perfectos para combinar con este vestido.

Todo ello junto a sombras de ojos, collares y también pulseras y pendientes para la ocasión.

Otros vestidos similares

Para ir destacada a las fiesta y si no encuentras tu talla, tienes el vestido de lentejuelas y punto, el largo en negro y de flecos, el de punto y flecos en la parte inferior, o la capa de flecos a conjunto.

Dónde se compra

El vestido está en la web de Zara pero, por el momento, está agotado. Su precio es de 39,95 euros, y las tallas eran S, M y L. debes buscarlo en la tienda física por si está allí y quedan tallas. O si no esperarte a que se reponga. Seguro que si es una prenda con tanto éxito vuelve a estar online.