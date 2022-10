Algo que parecía, a priori impensable, en grupo Inditex, ya es posible. Zara ha anunciado que comienza a vender ropa de segunda mano. Es una de las últimas novedades de la firma para hacer frente a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Esto es algo que ya aplica en sus prendas, cada vez confeccionadas con tejidos que no dañan el medio ambiente. Y ahora da un paso más dentro del negocio de la segunda mano.

Zara comienza a vender ropa de segunda mano

De momento esto no será posible en España, porque la idea se lanza el 3 de noviembre en una de sus plataformas del Reino Unido, Zara Pre Owned. Pero no se descarta que esto se pueda ir aplicando a diversos países y, claro, también aquí, cuna de Inditex.

En esta plataforma se darán prendas, se podrán arreglar las que ya se han usado y también revenderas. El objetivo de Inditex, con ello, es alargar la vida de la ropa y darle otra oportunidad. Esto sigue la estela de otras empresas que están haciendo lo mismo, además de las ya conocidas tiendas de segunda mano como Vinted, que triunfa en muchos países.

Para Zara la nueva plataforma corresponde a una acción más empresarial para dar a conocer este enfoque de sostenibilidad que apuesta hacia un modelo de economía circular.

Reparar tus prendas

Como hemos comentado, habrá un servicio de reparación, algo no tan común en otras plataformas o webs de segunda mano. En este caso, los usuarios de Inditex pueden pedir arreglos en las prendas ya usadas de Zara. Algo que puede ir perfectamente cuando se nos ha caído un botón o bien una cremallera ya no cierra bien. Así no hace falta desechar la prenda y poder lucirla bien y de nuevo con unos o dos arreglos.

Vender y comprar ropa

Lo más importante de esta tienda de segunda mano es poder vender las prendas que ya no quieres o que no te pones, y comprar otras. Y así conseguir prendas que siempre has querido, pero que quizás se han agotado y ahora las tienes de segunda mano.

Donar para otros

Como hemos especificado, en esta web también se podrán donar las ropas a la Cruz Roja y así dar una segunda vida a algo que no necesitas y otra persona sí. En este caso, te lo vienen a buscar a casa, para tu mayor comodidad. Estamos esperando que este gran servicio esté a disponible en España y podamos beneficiarnos de todo ello.