El nombre de Victoria Federica lleva sonando con fuerza en el último año. Meses atrás la hija de la infanta Elena tomaba una importante decisión. De estar en un segundo plano, con sus redes sociales en un perfil privado a dar un paso al frente y convertirse en una de las influencers del momento. De hecho, desde que tomó esta determinación su número de seguidores se ha visto aumentado de manera inminente. De tener unos pocos de followers hasta superar los doscientos mil. Cifra de lo más golosas para las marcas más actuales. La sobrina del Rey Felipe VI se codea con creadoras de contenido de la talla de María Pombo y María García de Jaime, entre otras.

Durante su estancia en París, donde estuvo junto a su padre, Jaime de Marichalar, para disfrutar de la Semana de la Moda parisina, lució un vestido perfecto para la temporada estival. Desde Look hemos encontrado uno similar en Zara por menos de 30 euros.

Se trata de un vestido corto de escote pico y manga larga. Detalle de acabados con volantes y cinturón a tono con hebilla dorada. Además, cuenta con un forro interior para evitar que transparente. Se puede adquirir desde la talla XS hasta la XL, aunque es cierto que, si quieres hacerte con uno debes darte prisa, ya que se agota con el paso de los minutos.

Este diseño es perfecto para combinar con unas medias oscuras con unas botas, bien sean planas o de tacón. Si lo que quieres es darle un toque más chic y glamuroso, dejando a un lado el Street style, lo ideal es apostar por unas sandalias de plataformas, como ha hecho Victoria Federica.

Aunque pase el tiempo y las temporadas se vayan adaptando a las nuevas tendencias, hay una cosa clara y es que el tejido de plumeti y los volantes no faltarán nunca en nuestro vestidor. Al combinar estos dos estilismos logramos un conjunto glamuroso y sofisticado a partes iguales.

Versión casual

Zara, que cuenta con un amplio catálogo y varias opciones, también cuenta con una versión casual del vestido de Victoria Federica. El diseño, un vestido verde corto de escote pico y manga corta. Además, tiene cintura elástica ancha tipo nido de abeja. y forro interior con acabado en volantes. ¿Su precio? Por tan solo 29,99 euros puede ser tuyo.

No cabe la menor duda de que Zara es una de las firmas en la que podemos encontrar cualquier prenda. De hecho, la propia Victoria Federica no duda en apostar por la marca de Amancio Ortega, siendo una de sus low cost preferidas. Lo mismo ocurre con otras influencers como Mery Turiel, Rocío Osorno o Rocío Camacho, entre otras. Incluso royals de la talla de Kate Middleton, Rania de Jordania, la Reina Letizia, la Princesa Leonor o la Infanta Sofía, también han lucido looks del grupo Inditex.