El top de Pull&Bear al más estilo hippie: ¡te salvará los próximos festivales!

Cuando queremos destacar, basta con una prenda para ser el centro de atención. Con el top de Pull&Bear al más estilo hippie ten por seguro que todos te mirarán. Por su diseño atrevido y su forma de pañuelo.

Será la prenda que te pondrás para tus salidas nocturnas, en fiestas, eventos, festivales y mucho más. perfectamente combinable con todos porque es multicolor.

Cómo es el top de Pull&Bear más hippie

Lo que más destaca es su estilo pañuelo que hace que quede abierto en la parte del escote. Así te lo pones de diferentes maneras siendo una prenda única cada vez que lo lleves. Está en multicolor, perfecto para poder ponerte con shorts blanco, negro, azules, lilas y hasta amarillos además de faldas y pantalones jeans.

Mientras que el color negro es ideal para aquellas salidas nocturnas. Tanto si te vas de cena como si eliges una fiesta o evento bien distinto. Sabes que serás el centro de atención por su diseño tan atrevido y es que te sentará genial. Con el color negro, te lo pones con falda en el mismo color para crear conjuntos bien sólidos y elegantes, o bien con short en blanco y pantalones de diversos colores.

Este top se confecciona en exterior en 100% viscosa y para sus cuidados, desde la web de Pull&Bear recomiendan lavar a mano max 30ºc, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, no limpiar en seco y no usar secadora.

Dónde lo compras

El top halter tanto en su versión de colores como en negro está en la web de Pull&Bear y en sus tiendas físicas. Está a un precio de 15,99 euros en talla única M adaptada a todo tipo de estilos, cuerpos y medidas.

Ya sabes que lo tienes a tu disposición y así lo compras con sólo darle a un click. Porque comprar de forma online en esta web es algo fácil y bien sencillo. Lo mejor es que permite comprar sin prácticamente moverte, sin desplazamientos y obviando esas colas que se forman en las tiendas.

Además y como todavía hay rebajas, ya puedes consultar en la web aquellas prendas que todavía vale la pena tener a un precio mucho más bajo. Y date prisa porque pronto se acabarán y ya no estarán disponibles. A su vez, tienes otras prendas y accesorios para combinar con este top halter tan sofisticado. ¡Ya lo puedes comprar sin moverte de casa!