Tamara Falcó y la reina Letizia, unidas por una misma obsesión

La moda es algo que une tanto a las celebrities como a las royals del momento. Incluso coinciden en las mismas firmas de ropa bien sean ‘lowcost’ o firmas de la Alta Costura. Desde ‘LOOK’ hemos descubierto qué es en lo que coinciden dos rostros muy conocidos de nuestro país. Se trata de Tamara Falcó y la mismísima reina Letizia. El denominador común tiene que ver con una marca muy conocida con sello ‘made in Spain’: Charo Ruiz, quien ha tenido el honor de poder vestir tanto a la marquesa de Griñón como la mujer del rey Felipe VI, y no solo eso porque Paula Echevarría, la influencer Marta Lozano o Violeta Mangriñan, también han optado por los diseños estrella del verano.

La firma española se fundó en 1989 y este verano durante la tradicional gira por Baleares que hicieron los reyes de España, se pudo ver cómo la doña Letizia optó por un vestido de Charo Ruiz, firma que se ha convertido en todo un éxito de ventas. «Lo intuía porque su estilista se puso en contacto con mi equipo y gestionaron el lookbook. Al final escogieron este modelo, el Aida. Imagino que le gustó a la estilista, se lo enseñaría a la reina y a ella también le gustó. Así que le mandamos este modelo. Hasta que no ves el vestido en la Reina y en la calle no te lo crees. Siempre puede pasar algo a última hora. Si hubiera cambiado de idea, que cabía la posibilidad, me hubiera llevado un chasco. Fue muy emocionante verla vestida con algo mío”, dijo la diseñadora en una entrevista para La Opinión A Coruña sobre cómo fue que la madre de la princesa Leonor escogiera un diseño suyo para uno de los actos que tenía programados.

La reina Letizia se decantó por un vestido largo en color blanco con aires ibicencos y volantes de encaje guipur en la zona del pecho. La silueta del diseño ajustada en la cintura marcando la cadera, pero con caída con falda de vuelo. Sin duda, una pieza de ensueño que combinó con unas estilosas alpargatas de rafia en color nude. Sin embargo, no es el único miembro de la Familia Real española que ha llevado un diseño de Ruiz. En 2006 la princesa Leonor lució un conjunto de su línea infantil.

Por otro lado, Tamara Falcó también ha lucido la conocida marca española. Lo hizo durante una de sus apariciones en ‘El Hormiguero’. Programa en el que colabora desde que se estrenó la última temporada. La hija de Isabel Preysler se decantó por un estiloso crop top de palabra de honor de crochet en color negro. Una pieza única que conjuntó con un pantalón de traje del mismo tono. No cabe la menor duda de que la diseñadora ya ha hecho historia con sus maravillosos diseños.