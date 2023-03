Si vas de boda o comunión, este vestido de Pull&Bear te interesa

Desde que la reconocida influencer María Pombo luciera una falda larga con estampado tie-dye confeccionada en tul, este tipo de prendas se ha convertido en una de las más deseadas por las mujeres. Numerosas firmas han lanzado sus diseños y adaptaciones, como el vestido de Pull&Bear perfecto para boda o comunión.

Esta marca apuesta por una opción estampada, que rápidamente ha llamado la atención de las consumidoras. Disponible en tallas de la XS a la XL, cada una puede llevarse a casa su propio vestido «a lo María Pombo».

Este vestido de Pull&Bear te interesa

Principales características

Echando un vistazo a sus principales características, nos encontramos con un vestido de tul pero no típico. Largo, con print tie-dye en varios tonos y detalles de frunce a la altura del pecho, cuello redondo y manga sisa.

Esas cualidades lo diferencian de otros modelos similares y explican por qué es uno de los más recomendables para aquellas mujeres que no han tenido nunca un vestido estampado así, y quieren una primera experiencia.

Materiales de fabricación

Este vestido tul tie-dye de Pull&Bear está elaborado en un 95% poliéster y 5% elastano, y 100% poliéster el forro. Dos materiales de fabricación agradables al tacto, que se ajustan al cuerpo pero no llegan a apretar ni molestar.

La ventaja es que vas a poder lavarlo a máquina en ciclos de centrifugado corto y siempre a un máximo de 30° C. Recuerda que no puedes usar lejía ni blanqueador, pero sí puedes utilizar la plancha para quitarle las arrugas. Pensando en que envejezca de la forma mejor, aconsejan que sea planchado al revés a no más de 100° C.

Precio, política de envíos y devoluciones

El precio de este vestido es de 29,99 euros, un coste relativamente bajo por un vestido ideal para la primavera. Cuando tengas un próximo evento en la agenda y no sepas qué ponerte, este vestido va a sacarte de apuro.

Respecto a la política de envíos y devoluciones, puedes recoger el paquete en la tienda en uno o dos días laborables. Esta modalidad de envío no supone ningún pago adicional. Si quieres que te lo lleven a casa, cuesta 3,95 euros.

En cuanto a las devoluciones, tienes hasta 30 días desde la compra para devolverlo si no estás del todo conforme. Es posible devolverlo gratuitamente en la tienda, cambiándolo por otro, o a través de la devolución postal, en este caso reclamando el dinero. Es poco probable que no estés 100% satisfecha pero, aún así, es bueno saberlo.