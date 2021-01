Cada cuatro años -salvo excepciones- el 20 de enero es un día marcado en el calendario de los norteamericanos. Una jornada de relevancia histórica en la que, dos meses después de las elecciones, el nuevo presidente del país toma posesión de su cargo en un acto cargado de fuerza y simbolismo. Con la mano derecha levantada, hace un juramento ante la Biblia, que normalmente sostiene su esposa.

No cabe duda que el Presidente es el gran protagonista del día, al menos a nivel histórico y político, sin embargo, su esposa, ocupa un papel fundamental no solo durante la ceremonia, sino en el camino que habrán de recorrer juntos después. Por ese motivo es fundamental la elección del look por parte de la recién estrenada primera dama, que acapara gran parte de la atención en este día.

Tras la despedida de Melania Trump, ahora le llega el turno a Jill Biden. Será ella quien sostenga la Biblia para que su esposo haga su juramento ante los norteamericanos. Entre Melania y Jill hay un abismo a todos los niveles, pero a ambas las ha unido el papel que han ocupado u ocuparán en la Historia.

El 20 de enero, la nueva Primera Dama se convierte en una de las mujeres más observadas del mundo. Es cierto que no todas las que han ocupado esta posición han sido iconos de estilo o paradigmas de la elegancia, sino que, más bien, suelen apostar por la sobriedad y el clasicismo. Las temperaturas de Washington en pleno invierno tampoco permiten muchas licencias, lo cual afecta a las elecciones de estilo.

Sin embargo, si hay algo que merece destacar sobre todas las cosas es que, ya sean de una tendencia o de otra, la mayoría de las esposas de presidentes se han decantado por looks en tonos afines con la bandera norteamericana: rojo, azul y blanco, como guiño a un país que cada cuatro años, el 20 de enero, inicia un nuevo camino. La gran pregunta ahora es ¿con qué nos sorprenderá Jill Biden?

2017: Melania Trump

Para la toma de posesión de Donald Trump, Melania sorprendió con un look al más puro estilo Jackie Kennedy. La Primera Dama se decantó por un vestido-abrigo cruzado sobre el pecho en tono azul cielo, un conjunto diseñado por Ralph Lauren, con zapatos y guantes a tono. En esta ocasión y, a diferencia de lo que ocurriría en el futuro, Melania apostó por llevar el cabello en un clásico recogido de estilo italiano, una tendencia que apenas luciría más adelante.

2009/2013 Michelle Obama

Michelle Obama ha sido, sin duda, una de las primeras damas más rompedoras que se recuerdan. La abogada acaparó todos los flashes en las dos tomas de posesión de Obama, pero especialmente en la primera de ellas, por su arriesgado look en verde. En enero de 2009 Michelle eligió un conjunto en verde lima de la diseñadora cubana Isabel Toledo. Elaborado en lana, el color tenía por objetivo transmitir alegría y esperanza. La diseñadora declaró más adelante que para ella lo más importante era encontrar un tejido adecuado: “para mi equipo y para mí era muy importante que fuera caliente. No quería por nada del mundo que Michelle se congelara. Quería que el abrigo fuera cómodo para la Primera Dama, que sintiera que le abrazaba como un amigo, a la vez que se sentía que podía moverse con naturalidad”, explicó la diseñadora en una entrevista poco después.

2001/2005 Laura Bush

Antes de Michelle Obama, fue Laura Bush la que hizo doblete. En la primera de las tomas de posesión de George W. Bush, su esposa se ciñó a los cánones más clásicos. Un conjunto de vestido y abrigo en azul celeste con el cuello de piel. Una combinación infalible pero nada arriesgada elaborada por Michael Faircloth. Sin duda, el look perfecto para una toma de posesión. En la segunda toma de posesión, Laura lo apostó todo al blanco. Un conjunto en la misma línea que el anterior, pero firmado por Oscar de la Renta quien, curiosamente, había vestido en numerosas ocasiones a Hillary Clinton.

1993/1997 Hilary Clinton

Antes de ser candidata a la presidencia, Hilary Clinton fue primera dama. En su primera toma de posesión se amoldó a los cánones, con un diseño en azul, tradicionalmente asociado a los demócratas. En la segunda apostó por el color rosa, con un vestido-abrigo de Oscar de la Renta.

1989 Barbara Bush

La esposa del primer Bush no arriesgó en la toma de posesión. Bárbara lo apostó todo al azul, con un abrigo de silueta clásica y botones a juego y sin tocado ni sombrero a juego.

1981/1985 Nancy Reagan

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de First Ladies of Fashion 🇺🇸 (@flofus_)

Nancy Reagan ha sido una de las primeras damas con más estilo de las últimas décadas. Al margen de su importante campaña contra el uso de las drogas, cuando Reagan se convirtió en presidente , su esposa ya contaba con una prolífica carrera en el cine. En la primera toma de posesión lo apostó todo al rojo republicano, mientras que en la segunda sorprendió con un conjunto en azul con todas las características de la moda de los años ochenta.

1977 Rosalynn Carter

Sin más, Rosalynn Carter prefirió pasar a un segundo plano y dejó el protagonismo para su esposo. Eso sí, fiel al azul, el color por excelencia de las tomas de posesión.

1974 Betty Ford

La toma de posesión de Gerald Ford fue diferente del resto de los demás, ya que se llevó a cabo en el mes de agosto, tras la dimisión de Richard Nixon. Es la única que se recuerda en el interior de la Casa Blanca y en verano, lo que condicionó los atuendos. Betty Ford, fiel al azul, apostó por un vestido corto de vuelo con remates en blanco.

1969/1973 Pat Nixon

Richard Nixon tomó posesión por primera vez en enero de 1969. En la primera de las ocasiones, su esposa se decantó por un abrigo fucsia que combinó con un gorro de piel y cuello a juego, mientras que en la segunda sorprendió con un diseño en verde inglés.

1965 Lady Bird Johnson

Sin riesgos y en rojo. La esposa de Johnson apostó por un look fiel reflejo de su época.

1961 Jackie Kennedy

Sin duda una de las primeras damas más recordadas por su innata elegancia. Jackie acaparó toda la atención el 20 de enero de 1961 gracias a su un abrigo en seda de media manga en azul pastel que acompañó con un gorro a juego, cuello en piel rusa marrón y guantes blancos. Un delicado diseño de Oleg Cassiny que se convirtió en tendencia.