A estas alturas nadie duda de que la esposa de Christian de Hannover es un icono de estilo internacional. Alessandra de Osma -Sassa para su círculo íntimo- se ha convertido en una de las mujeres más elegantes de su generación y sus looks traspasan fronteras, puesto que participa en muchas citas internacionales relacionadas con el mundo de la moda y de la aristocracia.

La princesa suele compartir en las redes sociales detalles de sus planes con especial mención a sus estilismos y todos y cada uno de ellos suelen tener algo especial. Sin embargo, el último que ha llevado ha llamado más la atención porque Sassa se ha sumado a una tendencia que ya está arrasando en las tiendas y que va a conquistar los próximos meses los armarios de royals y de celebrities en todo el mundo.

Sassa de Osma con una blusa de Philippa 1970. (Foto: Redes sociales)

Estamos hablando de las blusas bordadas. Una prenda que destaca por su toque romántico y su versatilidad. En los últimos meses hemos visto numerosos ejemplos de blusas bordadas en las pasarelas y ahora ya han llegado a las calles los modelos más recientes. Son perfectas para darle un toque sofisticado a un pantalón vaquero o para combinar con uno de pana y un jersey. También incluso con una falda de tablas lisa o estampada, ahora que los cuadros y las faldas capa también están de moda.

En el caso de la nuera de Ernesto de Hannover, Sassa de Osma ha compartido a través de su perfil público una fotografía en la que se la ve con una preciosa blusa de la marca Philippa 1970. Una firma que se ha convertido en una de las favoritas de las celebrities y de la que la Reina Letizia tiene al menos un vestido.

La marca destaca por sus vestidos con estampados eclécticos y colores vibrantes, inspirados en los años 70. Fue fundada por el diseñador gallego Jorge Vázquez y su socio Pablo Galán, quienes inicialmente se mantuvieron el anonimato. Posteriormente, se unió Sassa de Osma, que es imagen de la marca y que le ha aportado visibilidad y proyección internacional. La princesa lleva muchos años ligada al mundo de la moda, de hecho, tiene experiencia con su marca de bolsos Moi&Sass.

Se trata de una blusa blanca de manga larga con los puños y el cuello fruncidos. Tiene detalles estampados de motivos cítricos, de manera especial en la zona superior, que crean el efecto de babero. La princesa la ha combinado con un pantalón vaquero de color azul claro de tiro alto, sin cinturón. Ha llevado también un bolso clásico de Dior en color amarillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Philippa1970 (@philippa1970official)

La blusa en cuestión es perfecta para la temporada de entretiempo y su precio es de 175 euros. El modelo es el Lua, confeccionado en 100% algodón y según apuntan desde la marca, destaca porque combina el encanto artesanal con un aire romántico. Es perfecta para para dar un giro original a un look casual o para aportar personalidad a un conjunto más sofisticado.