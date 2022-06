Las sandalias de Mango Outlet que quedarán genial con la pedicura del verano

Las sandalias planas son un básico en nuestro fondo de armario durante los meses de verano, y Mango Outlet tiene las mejores para esta temporada con un 60% de descuento. Están confeccionadas en 100% piel bovina, y podemos hacernos con ellas por el mismo precio que pagaríamos por unas sandalias de piel sintética.

El hecho de que sean de piel natural de buena calidad es un gran punto a favor ya que se trata de un tejido que absorbe la humedad, de forma que mantiene los pies 100% secos. A esto hay que sumar que es un tejido flexible, en el que no se forman pliegues con el uso.

Lo que más nos gusta es que las nuevas sandalias de Mango Outlet no tienen costuras en su interior. Esto hace que sean más cómodas y, además, con ellas evitamos las heridas, ampollas y rozaduras.

En lo que respecta al cuidado medioambiental, cuando queramos deshacernos de las sandalias, al ser de piel natural se biodegradan y descomponen antes que otros tejidos sintéticos.

Esto en lo que respecta a la funcionalidad y el confort de las sandalias. Pero, ¿y el diseño? Pues bien, no podemos ponerle ni un solo pero porque son preciosas. En color chocolate y con diseño de tiras, tienen planta cuadrada.

Hay a quienes no les gustan las sandalias abiertas porque creen que no sujetan bien el pie y que éste «baila» al caminar. Pero estas de la nueva colección de Mango Outlet para el verano sujetan muy bien el pie porque no tienen simplemente una tira fina en el empeine, sino tres.

Unas sandalias básicas a las que seguro que sacamos un gran partido esta temporada porque se adaptan a todo tipo de ocasiones y combinan con todo. Aunque todavía quedan unos días para que llegue el verano, las temperaturas poco a poco van en aumento, así que para un look de diario podemos elegir un vestido de largo midi y estilo camisero en color beige.

Son unas sandalias estupendas para salir a dar un paseo e ir de terrazas, con unos pantalones cortos de algodón, un top o una camisa y un bolso estilo capazo de mimbre. En un principio valían 39,99 euros. Luego, Mango Outlet las rebajó a 27,99 euros, y ahora están a la venta por sólo 15,99 euros, con un descuento del 60%, desde el número 35 hasta el 42. Seguro que no tardan mucho tiempo en agotarse porque son maravillosas.