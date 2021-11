El brilli brilli se impone nuevamente con las fiestas. Rocío Osorno tiene el crooped navideño que está casi agotado y ahora puede ser tuyo. Porque está en Zara. A un buen precio y para combinar con lo que quieras, es de lentejuelas de colores. Te contamos como es, además de las señas para hacerte con él.

Con falda, jeans, pantalones más anchos o estrechos, es el top del momento que todas quieren tener.

¿Cómo es el crooped navideño que está casi agotado?

De muchos colores, pues hablamos de un cuerpo cropped de lentejuelas con escote corazón con elástico en espalda. Lleva detalle de frunces y aplicación lentejuelas multicolor. Su precio es de 25,99 euros y está en tallas XS, S, M y L.

Este top está confeccionado en 100% nailon, forro de 100% poliéster y con cuidados para poder proteger el medio ambiente. Debes lavar tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas.

Según Zara, los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

Se lava a mano a máximo 30ºC, pero no se usa lejía / blanqueador, no se plancha pues las lentejuelas se podrían estropear, y es mejor no usar secadora.

Es un top realmente favorecedor que a Rocío Osorno le sienta de maravilla con pantalón lila con lazo en la izquierda. Lleva lo lleva con chaqueta negra de brillo también. Aunque no debemos abusar de las lentejuelas, lo cierto es que este look impresiona y claro todos se fijan en ti.

Ahora este top del momento y que marcará tendencia en las fiestas de Navidad ya puede ser tuyo gracias a Zara. Lo puedes comprar de forma fácil y rápida con un click para tu mayor comodidad. También puedes mirar si está en tu tienda más cercana, pero si ya lo ves en Internet y sabes tu talla entonces lo tienes más fácil que nunca.

Este top de escote corazón es totalmente combinable con pantalones cortos en diversos colores, aunque el negro es el que queda mucho mejor por aquello de dar más protagonismo a los colores que forman parte de las lentejuelas. Se lleva con pantalones también o con faldas cortas o bien largas. Lo que debe primar siempre es la elegancia, puesto que es lo que se transmite con esta prenda. ¡Lo puedes obtener ya en un momento!