Rocío Osorno te enseña a llevar la nueva prenda de Zara que amarás u odiarás

La influencer Rocío Osorno ha despertado todo tipo de opiniones en sus redes sociales al llevar una prenda de Zara que amarás u odiarás al momento. La moda es experimentar, arriesgarse y hacerse con prendas o complementos que quizás nunca hubieras imaginado que formarán parte de tu día a día. En Zara encontramos una nueva colección cargada de buenas sensaciones y de prendas que destacan por sí solas. El diseño más innovador que puedas imaginarte está en esta low cost y en el armario de Rocío Osorno.

La nueva prenda de Zara que amarás u odiarás la tiene Rocío Osorno

View this post on Instagram A post shared by Rocío Osorno (@rocio0sorno)

Un bustier es una de esas prendas que quizás nunca hemos llevado, pero vemos en la nueva colección de Zara. Un tipo corsé que estiliza la figura nunca deberá faltar de ningún armario. Si nos da un poco de vergüenza llevarlo o queremos completarlo un poco más, Rocío Osorno nos revela un truco infalible para que nos quede siempre bien.

El bustier se adapta al cuerpo. No debemos tener miedo a llevar un bustier, el hecho de que no tenga mangas y que deje al descubierto la parte superior de nuestro cuerpo no tiene porque afectarnos, sino todo lo contrario. Será la manera de que consigamos mostrar la feminidad en estado puro. Con un sujetador sin tirantes podemos lucir un escote corazón de los que siempre quedan bien.

Si el escote no nos convence podemos añadirle un complemento especial de la mano de una camisa o de un jersey que nos aportará seguridad. Conseguiremos un escote más elevado para poder obtener ese estilo que buscamos, sin mostrar tanta piel, pero luciendo de igual forma un top de los que destacarán por sí solos.

Es una prenda negra que combina con todo. El fondo de este bustier es la elegancia personificada, un precioso color negro que se convertirá en la mejor opción para combinar con unos vaqueros o unos pantalones de vestir. Con él tendrás la versatilidad más absoluta que estás buscando.

Los bordados florales del bustier son lo que marcará la diferencia en todos los sentidos. Un elemento con el que conseguiremos darle a nuestro look un aspecto primaveral de lo más especial. Por menos de lo que parece, solo 29,95 euros te llevas a casa una de las prendas más buscadas de Zara. No te quedes sin el bustier de diseño que lleva magistralmente Rocío Osorno ya se está empezando a agotar en algunas tallas.