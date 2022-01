Rocío Osorno tiene las claves de estilo para triunfar en 2022

Rocío Osorno es una de las influencers más seguidas de nuestro país. Cuenta con un millón y medio de seguidores y, además tiene su propia firma de ropa en la que podemos encontrar los mejores looks de invitada. Desde vestidos nupciales hasta trajes, sin olvidar los vestidos de ensueño que diseña. Gracias a su estilo en todo a lo referente a la moda, la empresaria ha logrado alcanzar la cima del éxito y ha logrado ser imitada. Sus estilismos se ven por las calles, en las redes sociales, estamos ante el boom de Rocío Osorno que cada día nos sorprende con sus outfits.

Además, la influencer es camaleónica, pues si un día la podemos ver con un chándal, al otro puede lucir un traje de lentejuelas de lo más glamuroso. Lo que está claro es que su seña de identidad ya es reconodida y nos encanta. Gracias a sus redes sociales hemos podido dar con las 3 claves de estilo que marcarán el 2022. ¡Toma nota y descubre cuáles son!

Color pantone

Este año el color pantone es el Very Pero -Pantone 17-3938-. Un tono alegre que aporta dinamismo y que destacará en los próximos meses. Rocío Osorno no se lo ha pensado dos veces y ya ha compartido un look muy rompedor. Se trata de un minivestido de manga larga con acabado en volantes de cuello cisne. Además, Rocío lo ha combinado con un cinturón negro para darle un toque de lo más glamuroso. En concreto este diseño es de Zara, una de sus marcas low cost preferidas.

Tonos nude

Los colores tierra y los nude son tendencia desde hace varias temporadas. Ya vimos hace unos años al clan Kardashian que apostaban día sí y día también por esta gama y, ahora se ha convertido en un tono que es un fondo de armario indispensable.

La diseñadora ha lucido un traje de dos piezas en color beige que se ha convertido en nuestra nueva obsesión, ya que se puede lucir tanto en la temporada estival como en primavera verano combinándolo con otras prendas.

Abrigo de paño

Por último, y no por ello menos importante, hay una prenda que se ha convertido en un must have. Se trata del abrigo de paño, un diseño que podemos lucir tanto con looks más desenfados como cuando optamos por ir más glamurosas que nunca. Además, es un patrón que no pasa de moda, por lo que invertir en uno de ellos es una apuesta segura que podremos llevar temporada tras temporada.