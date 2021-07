De punta en blanco: anota los mejores looks para las noches de verano

Es posible combinar ambos ‘moods’ en un solo armario, maleta o personalidad, y es que te mereces estar divina sean cuales sean tus planes ¡e incluso antes de tenerlos! Te damos ideas para que encuentres los mejores looks para las noches de verano.

Así que si te apetece, este verano puedes lograr el equilibrio perfecto entre los looks más arreglados: sigue leyendo para saber cómo ¡y disfruta de estas facetas de la moda como siempre habías querido!

Consigue un look de lo más elegante apostando por el minimalismo

Aunque mucha gente cree que la única manera de ir elegantes es con una americana o con un traje -y es por ello que hay un falso mito que dice que en verano es muy difícil conseguir un look sofisticado-, esto es sin duda una creencia errónea, y es que se puede ir de lo más elegante ¡y evitar pasar calor al mismo tiempo!

Seguro que estarás de acuerdo en que no hay nada más elegante que un ¡total look white’ o que un outfit enteramente negro ¿verdad? Pues aquí es donde encontramos la solución para esos días de verano más especiales, en los que nos podemos poner un Little black dress con unos tacones para lograr un outfit insuperable o en los que un vestido ibicenco enteramente blanco ¡conseguirá vestirnos por completo incluso sin la necesidad de complementos!

Confía en los tejidos típicamente veraniegos para mostrar elegancia

Mientras que el algodón supone un caso especial -pues dependiendo de la prenda puede resultar muy informal-, puedes confiar en cualquier prenda de lino o de seda (correctamente accesorizadas) para conseguir un outfit nocturno y elegante a la par que fresquito: escoge colores que puedan resaltar tu piel bronceada incluso a la luz de un par de velas y siéntete la más chic del lugar gracias a la suave caída de este tipo de tejidos. Son ideales para las noches de verano.

¿Has probado con el layering que no da calor?

Pensar en combinar y superponer capas nos puede provocar una sensación desagradable de agobio en los meses más calurosos, pero la elegancia también reside en controlar el equilibrio entre las zonas de tu cuerpo que muestras y las que no y prendas como los kimonos o los guardapolvos (incluso si son un poco calados o tirando a boho) pueden ser ideales para cubrir tus brazos o tus piernas si la prenda principal de tu outfit es demasiado corta o arriesgada. ¿Te animas a hacer este tipo de combinaciones?