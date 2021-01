Apunta estos looks para parecer más mayor

Si siempre pareces la pequeña del grupo, entonces puedes apuntar estos looks para parecer más mayor. Al menos estarás más elegante y con te tomarán más en serio. Trajes chaqueta, el color negro, el maquillaje que nos suma años, y mucho más para alzar ese look.

Ahora lo tienes fácil gracias a la cantidad de prendas que puedes elegir con versatilidad y modernidad.

Traje chaqueta

Si tienes una reunión y no quieres parecer la becaria de la empresa, todo lo resuelve un traje chaqueta. Ya sabes, una chaqueta y un pantalón o falda a juego que te hacen sumar años y con el que te sentirás con mucha más seguridad. Dentro siempre puedes llevar un top en negro o bien una blusa algo más elegante.

Taconazos

Deja las deportivas por unos días si lo que quieres eres parecer más mayor. Súbete a los taconazos que van a estilizar tu figura y te darán ese look más sexy y elegante que buscas. Los hay de colores y los puedes combinar con todo aquello que quieras.

Sombras más oscuras en el maquillaje

No se trata de cambiar de golpe de maquillaje, podemos parecer naturales y también con más años con un estilo más neutro. Si se recomienda usar bases de maquillaje de un color algo más fuerte y sombras de ojos también marrones, negras, berenjena, naranja, etc.

Del mismo modo que puedes aplicar una barra de labios de un color rojo, con brillo y que destaque mucho más.

Monos largos

Otra prenda de la que no te vas a poder escapar este 2021 es el mono. Los tenemos de infinidad de estilos, cortos, largos, con mangas, de tirantes, de brillos… en este caso, mejor uno largo con el que te vas a sentir cómoda y vas a ganar en elegancia y años, si es el objetivo que persigues en este momento. Está entre los looks para parecer más mayor

Siempre color negro

Aunque hay muchos otros colores que nos aportan más años si parecemos más jóvenes, el negro siempre triunfa en este caso. Así, ya puedes ponerte blusas, faldas, vestidos, pantalones y tops en este color que es el símbolo de la elegancia y que además queda bien con todo lo que te pongas y en todas las ocasiones.

Color berenjena

Este color también es algo más fuerte y aporta el look que nosotros queremos para cumplir nuestro objetivo. Lo puedes aplicar en blusas, trajes chaqueta y hasta en vestidos que van a resaltar nuestro look más diverso. Ya sabes, es de looks para parecer más mayor

Lentejuelas y otros

Aunque creamos que los brillos en la ropa es para las fiestas más especiales como Navidad, no es así. Al final nos lo podemos poner cuando queremos, desde una cena, al día a día en la oficina, etc. te verás más arreglada, en tendencia y más mayor. Puedes aplicar este brillo, sin exagerar, en blusas, jerseys, monos, vestidos, bolsos, etc.

Oscurece tu pelo

Las mechas algo más claras dulcifican la mirada, de ahí que muchas personas que ya cumplan años suelen teñirse con colores más claros a su original. Si quieres lo contrario, entonces hay que oscurecerse el pelo. Un tono en castaño oscuro, negro, rojo, lila, y una mezcla de varios para que tu pelo se vea mucho mejor.

Súmate a las hombreras

Están en tendencia, las hombreras han vuelto y tú lo puedes celebrar con looks para parecer más mayor. Para conseguir tu finalidad hay que llevar las hombreras en tops, camisetas y chaquetas.

Estampado leopardo

Depende como sea el vestido y el estampado, siempre suele ser un look que nos suma años. El print animal, especialmente cuando nos referimos al estampado leopardo, es el que mejor nos va para conseguir un look algo más mayor. Aquí podrás elegir entre blusas, vestidos, chaquetas y hasta en pantalones con este tipo de estampado.

Terciopelo

También es un tejido que nos va a la perfección si no queremos parecer la eterna colegiala siempre. Este tejido tan suave aporta elegancia y también nos enfrasca en un look en el que vamos a parecer mayores sea con lo que sea que lo podamos combinar.

Tejido tweed

Se puede combinar con jeans, y pantalones negros de pinzas, siendo este último otro estilo que nos suma años. Así el tweed es un tejido más que elegante que nos da personalidad y que debemos incluirlo en nuestro look de todas las maneras posibles.

Consejos

Hay muchas más cosas que puedes hacer para que tu look refuerce los años que tienes o algunos más.

Plántate una chaqueta de una talla mayor, a ser posible de cuadros y con hombreras, es una opción ganadora.

Hazte algún peinado que no supone llevar el cabello suelto. Un moño o un recogido siempre van a ser más factible para sumar años que otro tipo de peinado, como las colas o las trenzas que es mejor que las dejemos para otros momentos.