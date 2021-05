Si eres de las que ha podido volver a la oficina tras el boom del teletrabajo, seguro que habrás notado un cambio considerable entre los outfits que llevabas para estar por casa delante del ordenador. Descubre los mejores looks de oficina para esta primavera.

Pero de lo que también te habrás dado cuenta es de que los looks que te ponías para ir a trabajar cuando empezaron a quitar las restricciones relacionadas con la pandemia, quizás son demasiado oscuros o invernales para el solazo que ahora entra por la ventana de tu oficina ¡y es que ya estamos en el ecuador de la primavera!

Así que por todos esos motivos, necesitas actualizar y adaptar tu office look a la estación más alegre de todo el año para que no solo te sientas llena de energía al mirarte al espejo antes de salir de casa, sino que también estés sintiéndote guapísima y capaz de todo incluso cuando tengas una montaña de trabajo por hacer ¡y también en medio de las reuniones más largas y cansadas!

Estás a punto de descubrir el poder de llevar un buen look para trabajar

Como el objetivo es ir a trabajar lo más trendy posible pero tienes que tener en cuenta las limitaciones de la oficina (como mantener un estilo fresco pero serio y que al mismo tiempo sea cómodo para que no te moleste por más horas que pases sentada).

Una buena forma de lograrlo es con trajes chaqueta (muy en tendencia esta temporada) a los que puedes añadirle un toque personal mediante una chaqueta en clave cropped, o utilizando un conjunto que escape de los colores oscuros que suelen utilizar los hombres.

No tengas miedo a salirte un poco de lo establecido

Además, tus blusas y camisas no tienen porqué ser lisas: elige un estampado bonito que no combine más de tres tonalidades, aportándole un poco de color a tu oficina ¡y ya verás que poco a poco tus compañeras se inspiran en tus looks y desafiáis juntas los outfits aburridos y clásicos que llevábamos hace diez años!

Esto es 2021 y debemos hacer que se note también en nuestros looks de diario; mientras tu look sea correcto sin escotes desmesurados ni camisetas con mensajes inapropiados o con estampados demasiado estrafalarios, ¡debes sentirte libre de mostrarte cómo tu eres!

Y si tu blusa favorita es de manga corta o sientes que esa camiseta que te quieres poner no es lo suficientemente formal ¡añade una americana y estarás lista para trabajar! define tus looks de oficina para esta primavera.