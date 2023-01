Hay rebajas y esto quiere decir que es el momento de tener prendas más baratas. Por esto Pull&Bear rebaja al máximo el bolso más versátil.

Porque lo podrás llevar tanto para salir a correr, a una fiesta, cuando decides ir de paseo… y realmente donde cabe el móvil y poco más.

Es pequeño, de varios colores y tipo porta móviles. Lleva detalle de tachas y se cierra mediante cremallera para que se pueda abrir de un vistazo y de forma más cómoda. Para más señas, lleva porta tarjetas en el interior donde poder dejar también documentos y otros, vamos, lo indispensable para llevar contigo de un lugar a otro. Para que te lo puedas colgar mejor, también viene con asa larga, y las medidas son ancho, alto y fondo: 18 x 11 x 2 cm.

Cuál es la composición de este bolso

En exterior destaca por estar realizado en 100% poliuretano mientras que el forro es de 100% poliéster, en sus cuidados, debes tener en cuenta que no se puede lavar, no usar no usar lejía / blanqueador, no planchar, no limpieza en seco y no usar secadora.

En dos colores distintos

Este porta móviles está disponible en dos tonos distintos. Por un lado, el negro, el que deberás tener si quieres algo más básico y llevable a todos lados. Mientras que el color plata es el más arriesgado y solo para aventureras. Es algo más original y lo puedes combinar con diversidad de prendas que tienen también están en esta web.

Precio rebajado

Este bolso (de pequeñas dimensiones, pero totalmente versátil para muchas ocasiones) tiene un precio rebajado gracias a las ofertas que hay ahora en la web de esta firma. Si antes costaba 12,99 euros te lo llevas por sólo 7,99 euros. Ya puedes acceder a él gracias a darle a comprarlo de forma bien cómoda evitando toda clase de desplazamientos.

Rebajas en Pull&Bear

No te pierdas otro tipo de prendas que también están en oferta. Es el caso del jean carpenter con estampado a un precio de 15,99 euros, el vestido negro en corto que cuesta 9,99 euros, el vestido midi nudo de precio 12,99 euros, el top asimétrico de 5,99 euros, la minifalda de Antelina de 7,99 euros, el abrigo largo de pelo de 29,99 euros, la camiseta de tul lencera de precio 5,99 euros y muchos más. No te quedes sin ellas porque luego será tarde y las talla se agotarán.