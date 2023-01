Pull&Bear arrasa con el top de fiesta por menos de 10 euros

Muchas veces posponemos la compra de las prendas básicas porque no queremos gastar tanto en esos productos. Una buena estrategia es esperar a que haya ofertas y eso es justo lo que pasa ahora con las rebajas de enero, siendo un gran ejemplo de artículos con descuento este interesantísimo top de fiesta por menos de 10 euros.

Es de Pull&Bear y constituye una atractiva propuesta con este modelo de una de las mejores firmas de moda que difícilmente rechazarás.

Cómo es el top de fiesta que ahora está de rebajas

Una opción simple, pero llamativa

A diferencia de los tops típicos, que responden a la pregunta de qué ponerse pero no ofrecen ninguna otra cosa, estos tops de Pull&Bear destacan gracias a ese diseño asimétrico, en el que las mangas se distinguen entre sí.

Disponible tanto en color rojo como en color negro, dos de las tendencias predominantes para esta temporada, tendrás una prenda minimalista pero que sorprenderá inmediatamente te quites el abrigo que lleves encima.

Si estás por comprar este top, ten en cuenta que desde la marca recomiendan elegir una talla más que la normal. Eso se debe a que, como ellos mismos explican, es un producto talla pequeña, así que mejor escoger una más. Van entre la XS y la XL, por lo que dispones de cinco opciones para seleccionar la que consideres «perfecta».

El poliéster reciclado y sus cuidados

Asimétrico, con una manga y escote drapeado, este artículo se fabrica con al menos un 35% de poliéster reciclado. Compuesto en un 96% poliéster y un 4% elastano, adquirirlo supone colaborar con una industria textil sostenible.

También significa que deberás cuidarlo lavándolo a máquina a un máximo de 30° y siempre en centrifugado corto. No uses lejía ni tampoco blanqueador para limpiarlo y, si pretendes plancharlo, hazlo a un máximo de 110° C.

¡Tuyo por menos de 10 euros!

Pero si hay algo que te sorprenderá respecto de este top es que puede ser tuyo por menos de 10 euros. Sí, 9,99. Ese es el precio que tiene a día de hoy, un ahorro de 8 euros ya que su coste originalmente era de 17,99 euros. Podríamos decir que es un precio fantástico, una oportunidad inédita de añadir un top a tu colección por 10 euros.

Y, por si eso fuera poco, puedes recogerlo en sus tiendas gratuitamente, en uno o dos días laborables. Ya tienes desde este momento un top de fiesta fácilmente combinable con vaqueros, pantalones negros o faldas midi