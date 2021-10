Pull and Bear tiene la cazadora más cómoda para el otoño por 25,99 euros

Pull and Bear se ha convertido en una de nuestras firmas de cabecera porque sabe muy bien qué es lo que necesitamos. Esta temporada nos ha sorprendido con una cazadora cómoda, ligera, abrigada y versátil. ¿Qué más se puede pedir? Disponible en color negro y caqui, estamos seguras de que la cazadora se convertirá en una de las prendas estrella de la colección Otoño 2021 de Pull and Bear.

Esta temporada se lleva muchísimo el tejido acolchado tanto en ropa como calzado, y nosotras estamos encantadas con esta tendencia. Se trata de un tejido muy cómodo a la vez que abrigado, perfecto para hacer frente al frío con estilo.

En Pull and Bear hemos fichado esta cazadora acolchada que es ideal para los looks para el día a día. De manga larga y cuello redondo, tiene dos bolsillos delanteros grandes y cierre de snaps. Confeccionada en 100% poliéster el interior y 100% poliamida el interior, combina absolutamente con todo. Queremos proponerte algunos looks:

Los prendas de punto están más de moda que nunca. ¿Qué te parece llevar esta cazadora con unos pantalones de punto, una sudadera oversize y unas zapatillas de plataforma ?

? Si te apetece lucir un look más arreglado, con unos pantalones straight de raya diplomática , una camisa y unos botines chelsea también queda de maravilla.

, una camisa y unos botines chelsea también queda de maravilla. Y, por último, si eres fan del estilo «comfy», un conjunto de chándal es un acierto seguro a la hora de combinar la cazadora acolchada de Pull and Bear.

Si a ti también te ha gustado, está disponible en la tienda online desde la talla XS hasta la XL por 25,99 euros. El envío para recoger en tienda es gratuito y, si quieres recibirlo en casa en 24/48 horas laborales, tienes que pagar 3,95 euros.

Sin lugar a dudas, una de las mejores compras que puedes hacer este otoño. Una cazadora muy cómoda y a la que seguro que savas mucho partido porque se adapta a todo tipo de looks y de ocasiones.