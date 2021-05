Ahora que se acerca el verano, comenzamos a pensar en el bronceador y el protector solar que resultan imprescindibles para cuidar la piel y además conseguir que se mantenga morena más tiempo, pero dado que existen varios productos que es posible que acabes usando, vamos a explicarte cuál es la diferencia entre cremas solares, cremas bronceadoras y cremas autobronceadoras.

Protectores solares, cremas bronceadoras y cremas autobronceadoras: cuál es la diferencia y para qué sirven

El verano trae consigo para muchos de nosotros el deseo de broncearnos , el deseo de ver una piel más sana, luminosa y colorida.

Luego están los que inmediatamente se tumban con el primer sol, los que incluso intentan acelerar los tiempos de bronceado normal y los que, por falta de tiempo o ganas, intentan recrear el efecto bronceado sin tener que tomar el sol.

A cada uno de estos métodos, obviamente, corresponde a un producto específico , un soporte indispensable para que el bronceado sea perfecto y, sobre todo, seguro .

Hablamos de protectores solares, cremas bronceadoras y cremas autobronceadoras pero ¿sabemos en concreto qué son, cómo funcionan y qué distingue a unas de otras? Hoy intentemos resolverlo juntos.

Protectores solares, ¿para qué sirven?

Un protector solar es un producto que sirve para proteger la piel de los rayos UV , blindandola y evitando así que los rayos penetren en la piel, aumentando el riesgo de quemaduras solares, eritema de envejecimiento prematuro y evidentemente tumores.

Hay que recordar siempre que la piel es el órgano de mayor tamaño del cuerpo y la principal barrera frente a las agresiones externas , por lo que parece evidente la importancia de garantizar su protección.

Los protectores solares realiza precisamente esta función, un blindaje protector que limita el daño del sol sin excluir, sin embargo, los beneficios, tales como la producción de vitamina E .

No pienses sin embargo que al usar protector solar la piel no coge color porque es un falso mito que es mejor disipar cuanto antes. Cuando hablamos de protector solar estamos hablando de una pantalla pero no de un bloqueo a los rayos del sol. En proporción al factor de protección, pasan pequeñas partes de los rayos del sol, permitiendo así que la piel se broncee. Así que sí, incluso con protector solar puedes broncearte , ¡pero de una manera segura y más gradual!

Será importante aplicar la crema de manera uniforme y precisa , reaplicándola incluso a intervalos regulares durante la exposición, especialmente después de baños, duchas o en caso de sudoración particular.

Por último, recuerda siempre prestar mucha atención a la fecha de caducidad de este producto: su eficacia también podría disminuir considerablemente después del período de tiempo recomendado.

¿Cómo elegir el factor de protección solar?

Empecemos con lo básico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de spf? La abreviatura SPF significa factor de protección solar y proporciona una indicación numérica (de 6 a 50+) relacionada con la capacidad del producto para proteger o bloquear los rayos solares .

Por lo general, se recomienda nunca bajar de un factor de spf 15 . Un protector solar 30 , que absorbe aproximadamente el 97% de los rayos UVB, estará bien, por ejemplo, para quienes realizan actividades al aire libre durante largos períodos de tiempo.

Las personas de complexión muy clara tendrán que optar por un spf 50 , un factor de protección elevado.

Hablando de protectores solares, solemos hablar de los rayos UVB, pero recientemente se ha hecho hincapié en la necesidad de proteger también los rayos UVA. De hecho, según las últimas recomendaciones de la Comisión Europea, un protector solar debe contener sustancias (filtros y pantallas) que permitan una buena relación de protección UVB / UVA , donde la protección UVA debe corresponder a 1/3 de la protección UVB declarada.

Todo esto, por supuesto, debe estar claramente indicado en la etiqueta: por lo tanto, es aconsejable leerlo siempre con atención.

Bronceadores ¿qué son?

Un producto considerado loción bronceadora suele ser un protector solar con un FPS inferior a 15 , más concretamente de un FPS 4 a FPS 8 y, por tanto, no proporciona suficiente protección solar, especialmente para los niños.

A esto hay que sumar los famosos aceites bronceadores, aquellos que no contienen componentes para la protección solar sino componentes que pueden acelerar el bronceado.

Se trata de productos en los que, por tanto, confiamos para acelerar los tiempos de bronceado pero renunciando a una protección real.

Sin embargo, será importante recordar prestar especial atención en la aplicación, bajo pena de un bronceado decididamente antiestético en parches.

Cremas autobronceadoras, ¿cómo funcionan?

Se trata de productos que garantizan un efecto bronceador pero sin la intervención del sol. Los productos comercializados como autobronceadores proporcionan un aspecto bronceado sin exposición a los rayos UV . ¿Cómo pueden hacerlo? Actúan oscureciendo la piel con ingredientes como la dihidroxiacetona (DHA), sustancias químicas aprobadas para su uso en cosmética de uso externo, excepto en el contorno de ojos y labios.

Aquí también se pondrá especial cuidado en la aplicación. De hecho, la colocación del autobronceador esconde varios escollos , entre ellos el riesgo de mancharse las manos (por eso se suelen utilizar los guantes suministrados con el producto) y el peligro de crear manchas en la zona de aplicación.

También te recordamos que el efecto bronceador dura 5 o 6 días , luego aparece con la reposición normal de la piel: por lo tanto, será necesaria una aplicación constante para garantizar el efecto deseado.