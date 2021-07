¡Estamos de rebajas! Y hay cantidad de ofertas en tus marcas favoritas. Así aprovecha las prendas de Zara con un 70% de descuento que debes comprar cuanto antes porque se acaban. Las ofertas están disponibles hasta el 31 de agosto en las tiendas de Zara de España y en la web.

Puedes mostrar tus mejores prendas este verano y a precios de risa.

Blusa de estampado floral

Hemos rebuscado en su web y te traemos los mejores fichajes de la temporada que, gracias a las rebajas, están ahora con un precio al alcance de tu bolsillo.

La blusa estampada costaba 22,95 euros y ahora la tiene por 5,99 euros. Está confeccionada con tejido mezcla de lino, de color azul pastel. Según la web, este lino se cultiva de forma natural, sin riego artificial y no usa semillas modificadas genéticamente ni defoliantes. Su producción se realiza en Europa siguiendo el estándar de European Flax® de European Confederation of Flax and Hemp (CELC).

Top volantes

Este verano vas a brillar con el super top de volante estampado. Vas a poder combinarlo con jeans, shorts, faldas mini y midi. Es un top con escote recto y tirantes finos con el bajo acabado en volantes. Su pecio era 22,95 euros y ahora está a 5,99 euros. ¡Una super rebaja que debes aprovechar antes de que se acabe!

Falda negra

Puede combinar con miles de tops y camisetas esta falda mini en negro. Es tiro alto y detalle de aberturas. Bajo acabado en línea evasé y cierre en espalda con cremallera oculta en la costura. Esta falda, antes de rebajas, tenía un precio de 25,95 euros, y ahora cuesta 5,99 euros gracias al 70% de descuento.

Top crop combinado

¡Todavía más barato! Entre las prendas de Zara con un 70% de descuento que debes comprar antes de que se acaben está el top corto de cuello redondo y manga sisa. Detalle de tejido semitransparente combinado a tono. Su precio anterior era de 15,95 euros y ahora lo tienes por 3,99 euros. ¡Me lo llevo!

Pantalón negro

Pantalón confeccionado con tejido en mezcla de lana con tiro alto con trabillas. Bolsillos laterales, con tapeta y pliegues en pernera y de vivo en espalda. Cierre frontal con cremallera y ganchos metálicos. Su precio era de 39.95 euros y ahora lo tienes a 9,99 euros, un 70% de descuento que no vas a rechazar.

Con estas prendas, ya puedes comerte el verano y sacar partido a cada día.