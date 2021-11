Para muchas, ya es Navidad. Y lo muestran por sus decoraciones y vestuario. Así el pijama navideño de Lefties que ha enamorado a Paula Echevarría también te gustará a ti y lo vas a querer ahora para llevarlo no solamente en festivo, si no todo el año. Además es calentito, para no pasar frío.

Adivina, porque tiene los colores de las fiestas más tiernas y que más gustan del año. Dibujos, elfos, Papa noeles, y hasta galletas de jengibre.

Mira cómo es el pijama navideño de Lefties

Este modelo es un pijama de mujer navideño familiar, cuyo precio es únicamente de 9,99 euros. Es un conjunto de pijama que lleva dos piezas: formado por una camiseta de manga larga y cuello redondo y un pantalón largo con cintura elástica.

Y como no, con ese estampado navideño por toda la prenda que adoramos. El pijama ideal para ir a conjunto con tu familia.

Paula Echevarría ya lo ha mostrado en sus redes, y para ella ya ha empezado la Navidad, así que lo luce ante un gran y bello árbol decorado. Que la actriz lo haya mostrado en sus redes, tiene su efecto, porque actualmente sólo esté en la talla L. Así que no te lo pierdas y escoge este pijama aunque no sea tu talla, pero seguramente, y dado el éxito, lo repondrán próximamente y Lefties nos lo traerá nuevamente como si de un regalo navideño se tratara con nuevas tallas para que se ajusten más a la tuya.

Hay que hablar de su gran colorido, en verde, rojo, azul marino y también en color blanco. Lleva las palabras Merry Christmas, hay árboles, regalos, Papa Noel, bolas de nieve y hasta la tradicional galleta de jengibre que suele elaborarse en los países del norte de Europa.

Si quieres que sea del todo familiar, ya puedes buscar tu modelo para los niños, puesto que seguro que está bastante parecido en todos lugares. Así toda la familia lo podéis lucir en estas fiestas especialmente mientras deshacéis los regalos de estos días. Es calentito y así te permite no pasar frío en esta temporada, porque sepas que las temperaturas todavía van a bajar mucho más.

Y es también dinámico cuando toca decorar la casa con el árbol y el belén que seguro estarán en tu casa también este año. La cantidad de colores saltan a la vista y es un pijama totalmente vistoso y que da mucha alegría a toda la casa.