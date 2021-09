Perfecciona tu college look con las tendencias de otoño

La vuelta al cole no solo trae de nuevo a nuestra vida los horarios estrictos, la rutina, y las responsabilidades y compromisos que inundan nuestras agendas de septiembre, ¡sino que también es un momento de renovación de lo más positivo! Y nos encantan los college look con las tendencias de otoño. ¿Cuáles son?

El retorno a las aulas no solo supone reencuentros muy esperados y un poco más de control y equilibrio en los días de cada día, también es cuando se da el cambio de armario de las ‘it girls’ para la nueva temporada ¡y es la principal fuente de inspiración de las claves que marcarán la moda estos próximos meses!

Así que si al salir de clase o del trabajo por la tarde, ya empiezas a sentir un viento fresco y te estás planteando que la temporada de los pantalones fluidos y los shorts ha terminado, te animamos a introducir nuevos elementos en tu armario que te ayuden a conseguir el “College Look” perfecto. ¿Sabes cómo conseguirlo?

Si te interesa sigue leyendo porque a continuación compartimos contigo las claves de esta nueva tendencia inspirada en las aulas que tanto está triunfando en el Street Style de todo el mundo.

La nostalgia de los uniformes y la fantasía de las películas americanas

Este otoño, encontramos la estética que se respiraba en los pasillos de tu instituto e incluso en el de tus padres -pues lo vintage sigue siendo de lo más fashion-, con todas las prendas características de los looks colegiales más cool.

Esto significa inspiración en los clásicos uniformes: así que las calles se llenarán de americanas (algunas incluso con emblemas), faldas cortas de tablas que en otoño podremos llevar con medias, e incluso de los típicos jerseys de punto con cuello en V, de los que suele emerger el cuello de una impecable camisa blanca.

Y aunque creas que no puedes usar las fotos de tu juventud como referencia, porque consideras que el estilo que abundaba en tu instituto no resulta inspirador, lo que seguro que puedes hacer es consultar todo tipo de películas y series basadas en América para descubrir que una cazadora varsity (también llamadas universitarias o de béisbol) o una chaqueta tipo bomber, serán tus mejores aliadas en la nueva temporada.

Solo tienes que imaginar a los típicos protagonistas cinematográficos que triunfaban como quarterbacks o como capitanas del equipo de animadoras, ¿vas cogiendo la idea?

Tus marcas favoritas tienen todo lo que necesitas para bordar el estilo college

Si te preocupa no poder encontrar este tipo de prendas en las tiendas por tratarse de una estética tan concreta, debes saber que no hay nada que temer porque todas las marcas están ya al día de esta nueva tendencia y ofrecen tanto sudaderas con logotipo de manga ancha y estilo farol (top tanto si las eliges oversized como si optas por modelos un poco más cropped), camisas de cuello bobo e incluso zapatos clásicos como los mocasines, una apuesta segura que sin duda te permitirá triunfar con tus looks de nueva temporada.