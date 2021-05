7 cosas que no pueden faltar en tu armario de primavera

El armario de primavera es completamente diferente del de invierno. Ahora que ha empezado el buen tiempo toca darle una vuelta a nuestros looks y aprovechar para buscar estilismos sencillos y cómodos, perfectos para afrontar los días calurosos que pronto llegarán. A pesar de que en muchas ocasiones resulta imposible no sucumbir a algunas prendas de última tendencia, en general lo que tenemos que tener claro tanto en estas fechas como en otras temporadas, es que es fundamental contar con un buen fondo de armario que nos ayude a elaborar outfits atemporales para afrontar el día a día. No significa que no podamos incorporar algún detalle que esté de moda, pero es mejor partir de una buena base.

Esto es lo que se conoce como armario cápsula. Una serie de prendas que, bien pueden ser sostenibles pero que, sobre todo, tienen que partir de una actitud responsable hacia la moda, ya que deben estar destinadas a durar en nuestro guardarropa y servir para múltiples combinaciones. ¿Cómo son las prendas de este armario cápsula? Te lo contamos.

Pantalón vaquero

Ni en invierno ni tampoco en verano, el pantalón vaquero es un must en cualquier armario, ya que nos salvará en esos días en los que no sabemos qué ponernos. Solo hay que elegir el modelo que mejor nos siente, aunque a veces podemos sucumbir a los diseños de tendencia. Ahora lo más de moda son los paperbag y momfit.

Camisa blanca

La camisa blanca es un must de cualquier temporada. De corte recto, con aire masculino, admite un sinfín de posibilidades. Mejor hazte con una de buena calidad y de estilo clásico, ya que formará parte de tu fondo de armario mucho tiempo.

Blazer

Cuando el frío aprieta o simplemente si quieres darle un plus de elegancia a tus estilismos de primavera, una buena blazer es la clave. Este año se llevan ligeramente oversize y en tweed, tejido estrella de la temporada. Si la blazer resulta demasiado formal para ti, siempre puedes optar por un buen cárdigan.

Vestido vaporoso

Los vestidos vaporosos, con aire romántico siempre se han asociado al verano y a la primavera. De largo midi, hasta el suelo o cortos, según tus preferencias, este tipo de modelos son perfectos para esta época. Si ya tienen estampado floral o étnico todavía mejor.

Bolso grande

No puede faltar en este armario cápsula un bolso de buen tamaño. Formato XL, shopping bag, para poder llevar todo aquello que necesitamos. Aunque hay cierta tendencia hacia bolsos cada vez más pequeños, un bolso grande siempre será un complemento perfecto para cualquier look y, sobre todo, nos permitirá no dejarnos nada importante en casa.

Gafas de sol

Imprescindibles para cuando los primeros rayos aprietan. Es fundamental contar con unas buenas gafas de sol ahora que las salidas a la calle empiezan a estar más permitidas y remite el riesgo de contagios. Busca un modelo de líneas clásicas en un tono neutro, como el marrón o el negro, que combinará a la perfección con todos tus looks.

Bailarinas

Hay quien prefiere las alpargatas cuando empieza a hacer calor o las sneakers, pero lo cierto es que las bailarinas son el zapato ideal por su versatilidad. Además de cómodas, no entienden de dress codes y valen tanto para un look informal como para los estilismos más sofisticados cuando no se quiere llevar tacón. Opta por un modelo en negro, azul marino o nude, que encajará en cualquiera de tus outfits o atrévete a darle un toque de tendencia en colores vivos que siempre son todo un acierto.