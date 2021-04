La primavera ya está aquí. Suben las temperaturas, se cambia la hora y los días son más largos. Es el momento perfecto para llevar a cabo el cambio de armario y además de analizar las prendas y los looks que guardamos hace casi un año, también es momento de echar un vistazo a las nuevas tendencias para configurar el que será nuestro uniforme los próximos meses. Sabemos que los últimos cambios de armario no han sido ‘al uso’ y que en lugar de sacar a la calle nuestros looks más arriesgados, hemos apostado por estilismos en clave comfy perfectos para estar en casa, para el teletrabajo o para alguna salida ocasional. Sin embargo, a tenor de los últimos desfiles, parece que la tendencia ha cambiado y ya que esta temporada vamos a poder disfrutar un poco más del exterior, nada mejor que invertir en complementos, perfectos para darle un aire renovado a nuestros looks. Desde aquí te proponemos dos modelos de bolsos low cost que se convertirán en tus inseparables los próximos meses.

Sfera ha apostado por versionar uno de los modelos más icónicos de la firma Bottega Veneta. De un tiempo a esta parte, todos los diseños de la marca italiana se convierten en tendencia, no solo los bolsos, sino también los zapatos, hasta el punto de que la mayoría de las firmas low cost incluyen en su catálogo versiones de los diseños de la casa italiana. Uno de los que más éxito ha conseguido ha sido el modelo “The Shell”, un diseño con forma de media luna cuyo precio casi alcanza los 2000 euros, pero que ahora la marca española Sfera pone al alcance de nuestra mano por mucho menos.

Siguiendo la misma forma de media luna (o abanico), Sfera lo incluye en su catálogo en un tono que combina con cualquier estilismo, el beige. Un modelo de gran tamaño que, aunque presenta algunas diferencias respecto del original, está muy nos muestra este diseño de color beige. De gran tamaño, este complemento presenta algunas diferencias del original, pero el resultado final es estupendo. Su precio es de 35,99 euros y ya está disponible en tienda.

Al margen del modelo inspirado en Bottega Veneta, para las que prefieren bolsos de menor tamaño, la marca saca a la venta un delicado diseño que hará las delicicias de las fashionistas, ya que es capaz de transformar cualquier look. Un modelo en forma de cilindro donde con una carcasa de bolas metálicas que acaparan, sin duda, toda la atención. Su precio de 39,99 euros, y se acompaña de una bolsa negra a modo de forro para el contenido no se pierda. Su aspecto futurista recuerda mucho a los diseños de Paco Rabanne, aunque su mayor inconveniente es el tamaño, ya que apenas deja hueco para el móvil y las llaves.