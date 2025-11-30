El regalo que arrasa en las amigas invisibles: los pendientes valencianos de 10 euros de doña Letizia

Diciembre siempre llega con esa mezcla de brillo, celebraciones y ganas de compartir que convierte cada plan en algo especial, y pocas tradiciones reflejan mejor ese espíritu que el amigo invisible, ese juego que nos invita a buscar un detalle bonito, diferente y con intención para sorprender a alguien cercano o incluso para darnos ese pequeño capricho que el final del año siempre justifica. Y justo ahora, cuando empezamos a pensar en qué regalar y cómo acertar sin complicarnos demasiado (porque nadie quiere convertirse en la persona que aparece con una vela random sin personalidad) un accesorio está destacando por encima de todos: los pendientes valencianos que la Reina Letizia ha convertido, casi sin pretenderlo, en el objeto de deseo de estas fiestas.

La Reina cerró su reciente viaje de Estado a China, celebrado del 11 al 13 de noviembre de 2025 con paradas oficiales en Chengdú y Pekín, con un look que volvió a demostrar por qué domina como pocas el lenguaje silencioso pero contundente de la moda diplomática. Eligió un conjunto impecable en negro formado por un abrigo batín ceñido a la cintura, pantalones fluidos y botines de tacón medio, una estética sobria y elegante que parecía decir mucho sin necesidad de excesos.

La Reina, con un look total black, deja asomar los pendientes dorados que aportan un punto de luz al conjunto. (Foto: Gtres)

Sin embargo, lo que realmente captó la atención de quienes siguen de cerca su estilo no fue el abrigo ni los botines, sino sus pendientes Superstar de Singularu, una pieza minimalista bañada en oro, con forma de estrella y un precio sorprendentemente accesible que ya es casi más famosa que algunas de las prendas que ha estrenado este año.

Que los haya elegido precisamente ahora no es casual, porque se cumple un año de la DANA que afectó gravemente a Valencia, la ciudad donde nació esta marca española que lleva años defendiendo la producción local, la creatividad femenina y la idea de que la joyería bonita y con identidad no tiene por qué ser un lujo inalcanzable.

Detalle del pendiente estrella bañado en oro, la pieza minimalista que ha conquistado el joyero real. (Singularu)

Esta firma, fundada en 2014 por los emprendedores Cristina Aristoy y Paco Tormo, creció como una marca nativa digital en incubadoras como Demium Startups, Conector Spain y Lanzadera, y hoy cuenta con ochenta puntos de venta repartidos por toda España además de una tienda online que no deja de sumar seguidoras (y sí, también carritos abandonados que vuelven a la vida cuando aparece un descuento sorpresa).

Doña Letizia y el accesorio del momento

Sus pendientes, que cuestan 19,99 euros, son de esos accesorios capaces de transformar cualquier modelo sin esfuerzo, añadir un punto de luz discreto y funcionar con absolutamente todo, desde unos vaqueros hasta un vestido de noche, lo que explica por qué se han convertido en la elección perfecta para regalar en estas fechas.

Un gesto natural de doña Letizia al mover el cabello revela el diseño geométrico del pendiente, protagonista discreto del look. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que la esposa de Felipe VI recurre a esta firma y tampoco sorprende que lo haga, porque más allá de las tendencias, lleva años construyendo una imagen pública en la que la moda no funciona solo como estética, sino como una herramienta para dar visibilidad a marcas españolas, especialmente a aquellas pequeñas y emergentes que encuentran en sus apariciones un escaparate imposible de conseguir ni con diez campañas de publicidad.

Según portales especializados como UFO No More, es una de las reinas europeas que menos gasta en ropa, con unos 56.093 euros en 2024, una cifra muy inferior a la de otras monarcas como Charlene de Mónaco, lo que demuestra que su estrategia pasa por combinar piezas nuevas con moda accesible, producción nacional y firmas de autor que representan el talento local que ella conoce, valora y potencia. Cada uno de sus estilismos, incluso los aparentemente más sencillos, responde a una intención que comparte con su estilista, Eva Fernández, quien estudia marcas, selecciona diseños y coordina todo lo necesario para que la madre de la Princesa Leonor sea un escaparate vivo del diseño español.