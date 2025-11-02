10 tazas con encanto para regalar a tu amigo invisible sin gastar más de 13 euros
Perfectas para regalar, para coleccionar o simplemente para empezar el día con buen humor
Son modelos de Zara Home, Mango y Primark
Hay quien colecciona perfumes, quien no puede resistirse a una vela bonita… y luego estamos las locas de las tazas. Las que encontramos una excusa (y una estación del año) para estrenar una nueva. Porque una taza no es solo un recipiente: es una declaración de estilo, un refugio para las manos frías y, a menudo, el mejor regalo del amigo invisible.
Estas diez piezas -de Zara Home, Mango y Primark- cuestan menos de 13 euros, pero parecen hechas para alegrarte las mañanas. Desde el minimalismo más puro hasta la fantasía Disney, hay una para cada tipo de «loca de las tazas». Y lo mejor: todas son tan bonitas, prácticas y asequibles que acertarás seguro si quieres sorprender a alguien (o darte un capricho).
1. Borosilicato con calca – 3,99 euros (Zara Home)
Taza de borosilicato con calca. (Foto: Zara)
Minimalista, funcional y con alma de barista. Ideal para quienes disfrutan del café con la precisión de un ritual. Las líneas impresas marcan las medidas exactas para un ristretto, un espresso o un doble. Ligera, resistente y apta para microondas o lavavajillas, es la taza de los que prefieren la perfección sin adornos. Y si lo tuyo es un toque más personal, espera a la siguiente.
2. Con la inicial de su nombre – 7,99 euros (Zara Home)
Zara con la inicial de su nombre. (Foto: Zara Home)
Porque no hay nada más tuyo que una taza con tu letra. Esta pieza de borosilicato transparente con inicial roja a contraste tiene carácter y elegancia. Apta para microondas y lavavajillas, es práctica y bonita a partes iguales. Un regalo infalible para quien empieza el día con su bebida y su ego bien en alto. Pero si prefieres algo más dulce…
3. Gres con corazón – 7,99 euros (Zara Home)
Taza con corazón. (Foto: Zara Home)
Roja, brillante y con un corazón que lo dice todo. Perfecta para decir “te quiero” sin necesidad de palabras, ya sea al amigo invisible o a ti misma. Hecha de gres, con acabado cálido y tacto suave, es ideal para acompañar cafés compartidos o tardes de sofá y manta. Y hablando de calidez, llega la más navideña.
4. Árbol de Navidad – 7,99 euros (Mango Home)
Taza con árbol de navidad. (Foto: Mango Home)
Si la Navidad tuviera forma de taza, sería esta. De borosilicato transparente, ligera y resistente, esconde dentro un pequeño árbol tridimensional coronado con una estrella dorada. Cada sorbo se siente como una postal navideña en miniatura. Pero si prefieres algo más artesanal…
5. Pintada a mano – 9,99 euros (Mango Home)
Taza Pintada a Mano. (Foto: Mango Home)
Cada trazo es único. Elaborada en gres 100% y pintada a mano en Portugal, esta pieza con diseño de cuadros irregulares tiene ese encanto imperfecto de lo hecho con cariño. Ninguna es igual a otra, y precisamente ahí está su magia.
6. Taza y plato con efecto esmaltado – 7,00 euros (Primark)
Taza con acabado esmaltado. (Foto: Mango Home)
Más que una taza, una pequeña escultura. Su acabado esmaltado con efecto goteado recuerda a pintura recién aplicada. Con plato a juego, es ideal para los amantes del diseño orgánico y los desayunos bonitos.
7. Taza de Chip – 7,00 euros (Primark)
Taza Chip. (Foto: Primark)
Sí, la famosísima taza de La Bella y la Bestia. Chip, el más simpático del castillo encantado, llega directo a tu cocina con su sonrisa traviesa y detalles en dorado. Nostalgia pura y encanto Disney en cada sorbo.
8. Taza de Mickey Mouse – 12,00 euros (Primark)
Taza de Disney. (Foto: Primark)
El ratón más querido del mundo en versión 3D. Con sus orejas inconfundibles y su expresión alegre, esta taza convierte cualquier desayuno en un momento feliz. Perfecta para fans de Disney y para quienes creen que los clásicos nunca pasan de moda. ¿Prefieres algo más tierno todavía?
Taza con lazo en relieve – 6,00 euros (Tiger)
Taza con relieve. (Foto: Tiger)
Navideña, dulce y lista para regalar. Con su gran lazo rojo en relieve y rayas suaves, parece recién salida de un paquete de regalos. Fabricada en cerámica, con capacidad para 320 ml, es ideal para chocolates calientes o tardes de películas navideñas.
10. Taza de Navidad DIY – 8,00 euros (Tiger)
Taza para pintar en casa. (Foto: Tiger)
Y para las más creativas… Pinta tu propia taza y crea tu pequeño milagro navideño. Este set incluye una taza de cerámica en forma de árbol, tapa, pincel y pinturas para decorarla a tu gusto. Perfecta para disfrutar en familia o regalar a quien ama los proyectos hechos a mano.