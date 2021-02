Paula Echevarría y Letizia comparten su amor por las americanas a cuadros

Paula Echevarría ha sorprendido a sus seguidores con una prenda propia de la reina Letizia, las americanas de cuadros unen el estilo de estas dos mujeres. Una influencer y actriz de la talla de Paula ha tirado la casa por la ventana en busca de una prenda con la que Letizia nos ha sorprendido esta semana, la americana a cuadros, que, casualmente, también ha llevado la reina Sofía. Seas influencer, reina o auxiliar administrativa, las americanas a cuadros son un básico de cualquier armario. La de Paula Echevarría está al alcance de todos los bolsillos, la de la reina Letizia se escapa de un presupuesto de clase media, pero con estas americanas a cuadros no puedes fallar.

Las americanas a cuadros que unen a Paula Echevarría y Letizia

Hay una prenda que está de actualidad, con el buen tiempo a la vista y buscando un look de oficina clásico, las americanas a cuadros están empezando a aparecer en las revistas de moda. La reina Letizia dejaba a un lado el negro y se ponía a trabajar con una americana a cuadros que ha dado mucho de qué hablar. Casualmente era el mismo estampado que la que lucía la reina emérita, doña Sofía, que apareció el mismo día en un acto. A este dúo de mujeres luciendo americana se le unió la actriz Paula Echevarría.

Paula Echevarría encara la recta final de su embarazo sin dejar de trabajar, sufriendo los efectos de este estado. El cambio de temperatura se nota mucho más, de frío intenso, al calor, esos días primaverales que estamos viviendo en algunas zonas del país hacen que entre en acción antes, la americana o blazer. Esta prenda que estiliza y además aporta un toque elegante y profesional a cualquier look, no puede faltar de ningún armario.

Mango ha sido la marca elegida por la influencer. Una americana en tonos marrones y cuadros que ha conquistado a las redes. Se trata de un tipo de prenda que se lleva mucho y que resulta imprescindible. Incluso debajo del abrigo si hace frío, tal como lleva la actriz. Es una buena apuesta que por poco más de 60 euros nos asegurará el éxito en cualquier reto personal. La ropa es la carta de presentación, para una entrevista de trabajo o una reunión importante, cuidar un poco más el aspecto es fundamental.

Letizia Ortiz ha sorprendido con el estilo que últimamente ha decidido usar en actos oficiales. Un look muy formal, zapatos planos y trajes, que, por suerte, en esta ocasión era de color gris. Una americana larga a cuadros de Carolina Herrera. La prenda valía en temporada más de 600 euros, aunque está ahora al 50%, son 300 euros que muchas familias no tienen para gastar en ropa. Hay opciones low cost en Zara muy parecidas a esta pieza, por poco más de 30 euros podemos tener una americana similar. Si la queremos en versión larga o con algún detalle, no llegará a los 60 euros.

La reina Sofía casualmente también apostó por esta prenda para un acto oficial. Hacía mucho que no aparecía en escena, pero al saberse el destino de Leonor de los próximos años, ha aparecido en un acto. La abuela orgullosa de su nieta lucía una prenda casi idéntica a la que su nuera Letizia había llevado unas horas antes. La conexión entre las dos reinas, o el espejo en el que se miran empieza a ser cada vez más evidente. A medida que Letizia suma años la vemos cada vez más buscando cierta inspiración en Sofía.

La chaqueta de la reina Sofía era con un cuadro más pequeño, tipo pata de gallo. Este estampado es un básico. Un fondo de armario que nos servirá para cualquier ocasión y siempre será bonito. A la hora de escoger cualquier prenda debemos tener en cuenta que podamos adaptarla a nuestro estilo y usarla con el mayor número de piezas posibles de nuestro armario.

Lo bueno de este tipo de chaquetas es que son perfectas para darle un look formal a cualquier prenda. Si somos de vaqueros, podemos llevarla con una camiseta. Por el contrario, si tenemos una entrevista importante, con unos pantalones de vestir y una camisa podemos llegar impecables a nuestra cita. Incluso con un vestido negro básico, puede quedar de maravilla y romper con la ideal de que es una prenda que solo queda bien con pantalones.

Tal como la lleva Paula Echevarría con unos vaqueros y un jersey con cuello camisa, queda perfecta una americana. También la reina Letizia apuesta por esta prenda, pero esta vez con unos pantalones de vestir, al igual que su suegra, la reina doña Sofía. Las americanas a cuadros están de moda, busca la que mejor te quede, saca del armario la que tienes de temporadas anteriores, será una de las chaquetas que empezaremos a ver a medida que llegue el buen tiempo.