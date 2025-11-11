Parece de lujo pero es de Parfois: el bolso de piel que llevan todas las pijas y que está triunfando este invierno

Esta temporada, los bolsos de hombro se han convertido en uno de los accesorios más buscados por su versatilidad, estilo y comodidad. Desde las pasarelas hasta el street style, este tipo de bolso se adapta a cualquier ocasión, combinando elegancia y funcionalidad. El bolso de piel que llevan todas las pijas es de Parfois y lo puedes comprar en El Corte Inglés.

Hablamos del Bolso de hombro estilo shopper con cierre imantado en liso, un básico sofisticado y atemporal, disponible en la tienda por 25,99 euros. Es un modelo amplio y elegante, ideal para el día a día. Su diseño presenta un fruncido en el borde superior y un atractivo efecto craquelado que aporta textura y distinción. Incluye forro interior con bolsillo, cierre imantado seguro y asas de mano fijas, además de un asa bandolera ajustable y extraíble que permite llevarlo de diferentes maneras.

Cómo es el bolso de piel que llevan todas las pijas

En color marrón, combina con todo tipo de prendas y estilos. Este bolso puede lucirse con jeans, camisa blanca y mocasines para un look casual chic, o con vestido midi y botas para un outfit más sofisticado. Para conservarlo en buen estado, se recomienda limpiarlo con un paño suave, evitar la exposición prolongada al sol y guardarlo en su funda protectora cuando no se use.

Diseño shopper grande

Su formato amplio permite llevar todos los elementos necesarios del día a día (cartera, móvil, cosméticos, agenda o Tablet) sin sacrificar la organización. Ideal para trabajar, estudiar o salir de compras.

Fruncido en el borde superior

Este detalle aporta movimiento y textura al diseño, dándole un aspecto más original y moderno. Además, el fruncido suaviza la silueta del bolso, haciendo que luzca femenino y sofisticado.

Efecto craquelado

El acabado del material imita un leve craquelado, una textura que evoca el cuero envejecido con un toque de brillo discreto. Este detalle aporta profundidad visual y sensación de lujo, haciendo que el bolso destaque incluso en los looks más sencillos.

Forro interior y bolsillo interno

Su interior está completamente forrado para proteger los objetos personales y mantener una estructura firme. El bolsillo interior resulta ideal para guardar las llaves, el móvil o pequeños accesorios, manteniendo el orden dentro del bolso.

Cierre imantado: el bolso de piel que llevan todas las pijas

El cierre con imán permite abrir y cerrar el bolso fácilmente, dando comodidad sin comprometer la seguridad. Es perfecto para quienes necesitan acceder rápidamente a sus pertenencias, sin perder tiempo con cremalleras o hebillas.

Asas de mano fijas

Las asas superiores, resistentes y de diseño ergonómico, permiten llevar el bolso cómodamente al hombro o en el antebrazo, añadiendo un toque clásico y elegante.

Asa bandolera ajustable y extraíble

Este accesorio convierte el bolso en una pieza multifuncional. Se puede usar cruzado para un look más casual o quitar el asa para un estilo más formal. Su ajuste de longitud permite adaptarlo a diferentes alturas y preferencias.

Color marrón: el bolso de piel que llevan todas las pijas

El tono marrón aporta versatilidad y atemporalidad. Es un color neutro que combina con tonos tierra, beige, negro, blanco o incluso colores más vivos. Además, el acabado liso con efecto craquelado hace que el bolso se vea siempre impecable.

Detalles cuidados

Costuras reforzadas, materiales resistentes y acabados bien definidos reflejan la atención al detalle característica de Parfois. Estos elementos garantizan durabilidad sin renunciar al estilo.

Características específicas

Asa regulable y cierre con imán, elementos que refuerzan su funcionalidad y facilidad de uso.

Ideas de looks para combinar el bolso de piel que llevan todas las pijas

El color marrón y el diseño clásico del bolso permiten crear una gran variedad de looks para distintas ocasiones. Algunas ideas de outfits incluyen:

Look de oficina o trabajo

Prendas: pantalón de vestir beige, blusa blanca y blazer camel.

Calzado: mocasines o botines en tono cuero.

Accesorios: reloj dorado y pendientes pequeños.

El bolso shopper aporta un toque de elegancia y profesionalismo, ideal para una jornada laboral.

Look de tarde/noche

Prendas: vestido midi negro o en tonos neutros.

Calzado: sandalias de tacón o botas altas.

Accesorios: pendientes grandes y labial intenso.

El bolso marrón da calidez y equilibrio, contrastando con los tonos oscuros.

Consejos para conservar este complemento