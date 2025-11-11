Parece de lujo pero es de Parfois: el bolso de piel que llevan todas las pijas y que está triunfando este invierno
Los bolsos de hombro se han convertido en uno de los accesorios más buscados
El bolso de piel que llevan todas las pijas es de Parfois
En color marrón, combina con todo tipo de prendas y estilos
Esta temporada, los bolsos de hombro se han convertido en uno de los accesorios más buscados por su versatilidad, estilo y comodidad. Desde las pasarelas hasta el street style, este tipo de bolso se adapta a cualquier ocasión, combinando elegancia y funcionalidad. El bolso de piel que llevan todas las pijas es de Parfois y lo puedes comprar en El Corte Inglés.
Hablamos del Bolso de hombro estilo shopper con cierre imantado en liso, un básico sofisticado y atemporal, disponible en la tienda por 25,99 euros. Es un modelo amplio y elegante, ideal para el día a día. Su diseño presenta un fruncido en el borde superior y un atractivo efecto craquelado que aporta textura y distinción. Incluye forro interior con bolsillo, cierre imantado seguro y asas de mano fijas, además de un asa bandolera ajustable y extraíble que permite llevarlo de diferentes maneras.
Cómo es el bolso de piel que llevan todas las pijas
En color marrón, combina con todo tipo de prendas y estilos. Este bolso puede lucirse con jeans, camisa blanca y mocasines para un look casual chic, o con vestido midi y botas para un outfit más sofisticado. Para conservarlo en buen estado, se recomienda limpiarlo con un paño suave, evitar la exposición prolongada al sol y guardarlo en su funda protectora cuando no se use.
Diseño shopper grande
Su formato amplio permite llevar todos los elementos necesarios del día a día (cartera, móvil, cosméticos, agenda o Tablet) sin sacrificar la organización. Ideal para trabajar, estudiar o salir de compras.
Fruncido en el borde superior
Este detalle aporta movimiento y textura al diseño, dándole un aspecto más original y moderno. Además, el fruncido suaviza la silueta del bolso, haciendo que luzca femenino y sofisticado.
Efecto craquelado
El acabado del material imita un leve craquelado, una textura que evoca el cuero envejecido con un toque de brillo discreto. Este detalle aporta profundidad visual y sensación de lujo, haciendo que el bolso destaque incluso en los looks más sencillos.
Forro interior y bolsillo interno
Su interior está completamente forrado para proteger los objetos personales y mantener una estructura firme. El bolsillo interior resulta ideal para guardar las llaves, el móvil o pequeños accesorios, manteniendo el orden dentro del bolso.
Cierre imantado: el bolso de piel que llevan todas las pijas
El cierre con imán permite abrir y cerrar el bolso fácilmente, dando comodidad sin comprometer la seguridad. Es perfecto para quienes necesitan acceder rápidamente a sus pertenencias, sin perder tiempo con cremalleras o hebillas.
Asas de mano fijas
Las asas superiores, resistentes y de diseño ergonómico, permiten llevar el bolso cómodamente al hombro o en el antebrazo, añadiendo un toque clásico y elegante.
Asa bandolera ajustable y extraíble
Este accesorio convierte el bolso en una pieza multifuncional. Se puede usar cruzado para un look más casual o quitar el asa para un estilo más formal. Su ajuste de longitud permite adaptarlo a diferentes alturas y preferencias.
Color marrón: el bolso de piel que llevan todas las pijas
El tono marrón aporta versatilidad y atemporalidad. Es un color neutro que combina con tonos tierra, beige, negro, blanco o incluso colores más vivos. Además, el acabado liso con efecto craquelado hace que el bolso se vea siempre impecable.
Detalles cuidados
Costuras reforzadas, materiales resistentes y acabados bien definidos reflejan la atención al detalle característica de Parfois. Estos elementos garantizan durabilidad sin renunciar al estilo.
Características específicas
Asa regulable y cierre con imán, elementos que refuerzan su funcionalidad y facilidad de uso.
Ideas de looks para combinar el bolso de piel que llevan todas las pijas
El color marrón y el diseño clásico del bolso permiten crear una gran variedad de looks para distintas ocasiones. Algunas ideas de outfits incluyen:
Look de oficina o trabajo
- Prendas: pantalón de vestir beige, blusa blanca y blazer camel.
- Calzado: mocasines o botines en tono cuero.
- Accesorios: reloj dorado y pendientes pequeños.
El bolso shopper aporta un toque de elegancia y profesionalismo, ideal para una jornada laboral.
Look de tarde/noche
- Prendas: vestido midi negro o en tonos neutros.
- Calzado: sandalias de tacón o botas altas.
- Accesorios: pendientes grandes y labial intenso.
El bolso marrón da calidez y equilibrio, contrastando con los tonos oscuros.
Consejos para conservar este complemento
- Limpieza regular. Usa un paño suave y ligeramente húmedo para limpiar la superficie. Evita productos abrasivos.
- Evitar la exposición solar prolongada. El calor o el sol directo pueden deteriorar el color y el material.
- No sobrecargar el bolso. Aunque su tamaño lo permite, llevar demasiado peso puede deformar su estructura.
- Guardar correctamente. Cuando no se use, guárdalo en una funda de tela o bolsa antipolvo para evitar roces y polvo.
- Proteger el interior. Usa organizadores o bolsitas internas para mantener el orden y evitar manchas.
- Evitar el contacto con líquidos y perfumes. Estos productos pueden dañar el acabado craquelado.