Adiós a las botas de agua: he encontrado estas en Parfois que son más elegantes y pegan con todo

Esta temporada otoño-invierno, las botas altas se han convertido en el calzado estrella por su estilo, comodidad y capacidad de mantenernos abrigadas sin renunciar a la elegancia. Desde pasarelas hasta looks urbanos, son una pieza clave para lograr conjuntos sofisticados y modernos. En este contexto, las botas Parfois que son elegantes presenta las Botas Altas con detalle metálico, un ejemplo perfecto de elegancia práctica.

Cuentan con un tacón bajo de 2 cm, ideal para el uso diario, y un detalle metálico en la parte delantera que aporta un toque moderno y distintivo. Presentan punta redonda, cierre de cremallera lateral y suela de goma, que garantiza confort y estabilidad. Su composición combina materiales resistentes: corte 100% poliuretano, forro 75% poliéster y 25% poliuretano, plantilla 100% poliuretano y suela 100% thermoplasti rubber. Estas botas se pueden combinar con falda midi, vestidos de punto, jeans ajustados o abrigos largos, creando looks urbanos o más formales.

Las botas Parfois que son más elegantes

Para mantenerlas en perfecto estado, se recomienda limpiarlas con un paño húmedo, evitar la exposición prolongada al sol o la humedad y guardarlas en posición vertical para conservar su forma.

Las características de las botas de Parfois que son más elegantes

Estas botas están diseñadas para ofrecer estilo y confort al mismo tiempo. Sus características principales incluyen:

Detalle metálico en la parte delantera

Este elemento aporta modernidad y estilo a las botas, haciendo que se destaquen en cualquier outfit. El brillo sutil del metal crea un contraste con el resto del calzado, añadiendo un punto focal que eleva el look sin ser excesivo.

Pespuntes marcados

Los pespuntes no solo son un detalle estético que refuerza el diseño, sino que también aportan resistencia estructural, asegurando que las botas mantengan su forma y durabilidad a lo largo del tiempo.

Cierre de cremallera lateral

Esta funcionalidad permite ponerse y quitarse las botas de manera rápida y cómoda, ajustándose perfectamente al contorno de la pierna sin necesidad de cordones o ajustes complicados.

Punta redonda

La forma redondeada ofrece comodidad al pie, evitando la presión sobre los dedos y proporcionando un calce más natural y ergonómico, perfecto para largos períodos de uso.

Suela de goma

La suela ofrece tracción y estabilidad, especialmente útil en superficies resbaladizas o húmedas durante la temporada de frío. Además, la goma absorbe impactos, proporcionando confort adicional al caminar.

Altura y ajuste

Al ser botas altas, cubren gran parte de la pierna, protegiendo del frío y aportando un efecto estilizador en las piernas. El ajuste firme pero flexible permite combinarlas con pantalones, faldas o vestidos.

Tacón bajo de 2 cm

Este tacón proporciona un equilibrio perfecto entre elegancia y comodidad, permitiendo caminar durante horas sin cansancio. Es ideal tanto para el uso diario como para ocasiones en las que se busca un toque sofisticado sin sacrificar confort.

La composición de las botas altas con detalle metálico

Estas botas combinan materiales resistentes y de calidad:

Corte: 100% Poliuretano.

Forro: 75% Poliéster, 25% Poliuretano.

Plantilla: 100% Poliuretano.

Suela: 100% Thermoplastic Rubber.

Ideas de outfits con las botas Parfois que son más elegantes

Estas botas son versátiles y fáciles de combinar con distintas prendas y estilos. Algunas ideas de outfits incluyen:

Look urbano y casual

Combínalas con jeans ajustados, suéter oversized y abrigo largo de lana. Añade un bolso de mano y gafas de sol para un toque sofisticado.

Look de noche o eventos especiales

Combínalas con vestido de manga larga o vestido de cuero ajustado. Un abrigo de paño y un bolso de mano minimalista completan el conjunto.

Estilo boho chic

Con vestido largo estampado, chaqueta de cuero y cinturón a la cintura. Las botas aportarán un contraste moderno al look bohemio.

Look casual de fin de semana

Con leggins, sudadera oversize y bufanda grande, perfecto para mantener el estilo sin perder comodidad.

Consejos para conservarlas

Limpieza regular: utiliza un paño húmedo para retirar polvo o suciedad. Evita productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Protección ante la humedad: evita exponerlas al agua o lluvia durante largos períodos. En caso de mojarse, sécalas a temperatura ambiente, nunca con calor directo.

Almacenamiento correcto: guarda las botas en posición vertical o con rellenadores para mantener la forma. Evita apilarlas o doblarlas.

Uso de productos de cuidado: aplica sprays protectores para poliuretano y suela de goma, lo que ayudará a prolongar la durabilidad y mantener el brillo del detalle metálico.

Rotación de calzado: alterna tus botas con otros pares para evitar desgaste excesivo y conservar la estructura y el confort.

¿Por qué elegir Parfois?

Parfois es una marca reconocida por su calidad, estilo y atención al detalle. Sus colecciones de temporada están pensadas para mujeres modernas que buscan combinar tendencia y funcionalidad.

Además de sus botas, la marca ofrece accesorios, bolsos y complementos que permiten crear looks completos y coordinados.