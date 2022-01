Los pantalones de cuero de María Pombo para tus looks de invierno

María Pombo tiene unos pantalones de cuero que te servirán para todos tus looks de invierno, cómodos, versátiles y baratos, no se puede pedir nada más. Pull&Bear es la marca de referencia de una prenda que no ha pasado desapercibida estos días en las redes sociales de la conocida influencer. Estas fiestas el plan más familiar de María Pombo ha llegado de la mano de prendas que impresionan como estos pantalones de cuero, una de las tendencias de la temporada que nos trae a un precio de escándalo.

María Pombo tiene los pantalones de cuero perfectos para tus looks de invierno

El efecto piel es una de las tendencias que no podemos dejar escapar esta temporada, al más puro estilo de una estrella de rock de los 90, vuelve un pantalón auténtico. María Pombo nos enseña cómo se lleva una prenda de la que nos vamos a enamorar a primera vista. Una prenda de ropa con un precio que será determinante para comprarlo.

El pantalón que buscamos está en Pull&Bear por mucho menos de lo que podríamos imaginarnos. María Pombo es experta en encontrar tesoros en las tiendas low cost de nuestro país. Marcas en las que confiamos y compramos, nos ofrecen lo mejor y tal como vemos en la influencer son fácilmente combinables, buenos básicos que nos alegrarán estas fiestas.

El cuero es uno de los básicos del otoño-invierno. Si queremos mostrar nuestro estilo más auténtico, nada mejor que un toque salvaje al look que llevamos cada día. El toque lujoso, pero también original lo vamos a descubrir de la mano de un pantalón de Pull&Bear que María Pombo ha lucido estos días en sus redes sociales.

Son de tiro alto, eso quiere decir que tendremos que nos ayudarán a estilizar la figura. Se ciñen a la cintura y alargan las piernas, además de esconder un poco de barriga. Un plus que no podemos dejar escapar a medida que vayamos viendo lo bien que nos quedan y combinan. Con un top o una camisa conseguiremos llegar a cualquier fiesta navideña o a la oficina como las mejores vestidas.

Los bolsillos están situados estratégicamente para mostrar nuestros mejores atributos al más puro estilo Jennifer López. El efecto push up que consigue este pantalón es gracias a una correcta colocación de los bolsillos en la parte trasera. De esta manera logramos lucir tipazo por muy poco dinero, solo 25,99 euros nos costará este pantalón de cuero de Pull&Bear que ha llevado María Pombo.