Todo al cuero: la tendencia que invade tu armario

Está claro que no es una tendencia nueva, pero lo cierto, es que para llevarla esta década ¡sí hay algunos datos y trucos de estilo que debes conocer para ir a la moda demostrando que estás a la última y que no solamente te has dedicado a rescatar prendas antiguas del fondo de algún armario. Apuesta todo al cuero.

Aunque asociamos el cuero con los looks más malotes que siempre han llevado tanto los moteros como los fans del rock, este año son las firmas de Alta Costura, referentes en la moda más lujosa y cuidada, quiénes han decidido apostar por este tejido que podría parecer que aporta un toque cañero e informal a cualquier outfit. Dior, Yves Saint Laurent, Hugo Boss…

Y como no, las marcas de Fast Fashion como Zara o Hym, siempre tan pendientes de las tendencias y de clonar todo lo se ha podido ver en pasarela, han empezado a incluirlo en varias de sus últimas colecciones y es por eso que ahora más que nunca, empezamos a sentir que es necesario pillarle el truco al cuero ¡para poder llevarlo siempre que nos apetezca!

¿Qué prendas son ahora tendencia en este material?

Lo primero que debes saber es cuáles son las prendas por las que debes apostar, y es que aunque las botas o las cazadoras (también llamadas ‘chupas’) fueron lo más hace unos años, actualmente ¡no se incluyen con tanto éxito dentro de esta nueva ola en la que el cuero triunfa!

Esta temporada deberás apostar sobre todo por las americanas de cuero, los leggings, los pantalones y las faldas (sea cual sea su medida), e incluso por los vestidos, que ahora se llevan en formato pichi para que puedas combinarlos con tu jersey o camiseta de cuello alto favoritos debajo y así darle un poco de color al look.

Las americanas ¡si tienen hombreras mejor! Y en cuanto a las prendas de abajo, piensa en hacerte o bien con unos leggings un poco afelpados por dentro y en efecto cuero por fuera (de manera que no pases frío) ¡o con unos pantalones rectos!

El efecto charol también está de moda y es parecido, por lo que seguro que de una clase u otra, encuentras el pantalón negro perfecto para empezar 2021 a la última. Si quieres posicionarte como la más fashion del lugar, lo que deberás hacer es apostar por unos shorts, de estilo ‘paperbag’ ¡pero de cuero! Si los usas con unas medias bonitas, seguro que triunfas.

¿Cómo combinamos estas prendas?

De todas formas, una de las dudas más repetidas al intentar llevar esta tendencia, es cómo combinar estas nuevas prendas de cuero ¡y salir exitosa! Pero lo cierto es que es sencillo si conoces las normas, y es que hay tres claves para conseguir un lookazo que deje a todo el mundo impactado.

En primer lugar, debes saber que el cuero con lo que mejor se lleva es con las formas anchas (con la única excepción de los leggins), así que decántate por prendas oversize.

Otro de los tips que nunca fallan es el de incluir en tu look una camiseta blanca, pues el contraste entre el “pesado” cuero negro y la ligereza tanto de color como de tejido del algodón blanco de una camiseta, crean el equilibrio perfecto que necesita cualquier look. Si tu prenda de cuero es una americana, apuesta por camiseta blanca y pantalones vaqueros, pero si elijes unos pantalones de cuero, lo mejor que puedes hacer es combinarlos con camiseta blanca ¡y americana en color camel! Seguro que no te arrepientes.

El último consejo que queda por dar es el de usar complementos en dorado o incluir perlas a nuestro outfit hecho a partir de una prenda de cuero que será la protagonista: hablamos de accesorios en el pelo, detalles en el cinturón y por supuesto, de bisutería y joyas.

Todos estos complementos, tanto si los llevas con tacones o con bambas blancas (también una muy buena apuesta para outfits que incluyen prendas de cuero) marcarán una diferencia positiva que conseguirá que tu look se vea muy actual y que sin duda, aportarán un toque femenino, coqueto y luminoso a todo el conjunto.

Efecto cuero

Con el fin de llevar prendas que no dañen el medio ambiente, lo cierto es que las marcas de ropa apuestan desde hace tiempo por ese efecto cuero que tanto nos gusta. Porque son materiales que imitan al cuero sin serlo y así nos sentimos mejor porque no estamos dañando al Planeta.

Vemos este efecto cuero en vestidos, faldas, leggings, pantalones cortes, en tops, cazadoras… está claro que es total tendencia y puedes empezar a descubrirlo durante estas navidades.