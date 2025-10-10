La Reina Letizia ha sorprendido en el último acto de su agenda oficial en esta semana con un look que nos resultaba un tanto familiar. Doña Letizia ha estrenado un vestido midi de manga corta y silueta ligeramente evasé de la firma Adolfo Domínguez en un intenso y favorecedor color rojo. Un diseño que también tiene la princesa de Asturias en su armario, aunque en su caso, en color verde. Tanto el de la Reina como el de Leonor pertenecen a una colección anterior de la marca y no están disponibles en los puntos de venta habituales. no obstante, en el caso del rojo es posible encontrarlo todavía en tiendas outlet en algunas tallas.

La hija mayor de los Reyes lo llevó en el año 2023, en el acto de apertura de la 15 legislatura en el Congreso de los Diputados. La princesa Leonor lo combinó con unos zapatos de tacón cuadrado en color camel y bolso a tono, de Carolina Herrera.

La princesa Leonor con un vestido verde. (Foto: Gtres)

En esta ocasión, doña Letizia no ha querido romper la armonía cromática del look y lo ha completado con complementos en el mismo tono. La Reina ha elegido unos bonitos zapatos de punta cuadrada, destalonados y con tacón cómodo, así como una cartera de mano.

En cuanto a las joyas, la esposa de Felipe VI ha llevado su inseparable sortija de oro de Coreterno y unos pendientes sencillos con forma de aro en oro. La Reina ha llevado el cabello suelto y un maquillaje suave.

Una cita importante

El de hoy ha sido uno de los compromisos más importantes en la agenda oficial de la Reina. Doña Letizia no ha querido perder la oportunidad de demostrar un año más su compromiso con la salud mental en una jornada dedicada a esta cuestión.

La Reina Letizia con un vestido rojo. (Foto: Gtres)

En esta ocasión, doña Letizia se ha dirigido a la audiencia y ha querido agradecer el trabajo que realizan en materia de salud mental las organizaciones con las que colabora de manera recurrente. Un trabajo que es fundamental, sobre todo, en situaciones de crisis o de catástrofes naturales como las que hemos vivido en los últimos tiempos -los incendios en diferentes zonas de España, la erupción del volcán en La Palma o las riadas en Valencia, que dejaron más de 200 muertos-.

La Reina Letizia en un acto en Madrid. (Foto: Gtres)

Además, en un momento en el que estamos rodeados constantemente por las pantallas, doña Letizia ha vuelto a insistir en la importancia de la lectura, como medio que nos ayuda a encontrar la manera de expresarnos y a refugiarnos cuando más lo necesitamos. La Reina ha recordado una anécdota que vivió con un psicopedagogo canario, que le comentó que los jóvenes están perdiendo la capacidad de poner palabras cuando viven una situación extrema. Doña Letizia ha dicho que la herramienta fundamental para seguir encontrando palabras y poder contar las cosas no es otra que leer libros: «Al final, todos los caminos llevan a los libros», ha sentenciado.