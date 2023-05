El nuevo traje de Sfera es una apuesta segura para ir de boda: cómoda y elegante

El color azul es una de las revelaciones de esta temporada primavera/verano, un tono que no debe faltar en el armario femenino. Como puede que aún no tengas una prenda para incluirlo en tus looks estivales, te recomendamos el nuevo traje de Sfera que es una total apuesta para diversas salidas.

Ésta es una de las mejores opciones para lucir el azul si quieres un atuendo formal pero que no resulte aburrido en absoluto. Alternativas como ésta son ideales para combinarlas con una camisa o camiseta lisa y complementarlas con un saco acorde.

Anota el nuevo traje de Sfera

Elegante y divertido a la vez

Si tienes una boda o evento social, este traje es lo más. está formado por un pantalón ancho liso con cremallera, botón y gancho destacará entre la multitud. Nadie podrá quitarte los ojos de encima por lo atractivo de este color. Y más si apuestas por una talla oversize como se usa ahora. Hablando de ellas, tienes que elegir entre las cuatro que se encuentran disponibles en su web y que van desde la S hasta la XL.

En todos los casos, independientemente de las tallas, este producto es elaborado con una mezcla 92% poliéster y 8% elastano. Gracias a eso, es muy cómodo y podrás bailar y entretenerte yendo siempre muy elegante.

Respecto al mantenimiento, puedes lavarlo en máquina a un máximo de 30° C y plancharlo a un máximo de 110° C.

Sfera recomienda no utilizar lejía en su limpieza porque eso podría arruinar las telas escogidas.

El precio del pantalón de traje es de 29,99 euros, en varias tallas. Así lo llevas pensando en la versatilidad que lo hace apto para toda estación.

Por su parte, tenemos la chaqueta lisa de traje cruzada con cierre de botones del mismo color azul. Queda estupendamente a juego y también la puedes llevar con otras prendas. Su precio es de 59,99 euros y está en tallas que van de la S a la L.

Además debes tener en cuenta que el envío a las tiendas de Sfera es completamente gratuito, y si prefieres que te lo envíen a domicilio el coste es de 3,95 euros.

Asimismo, las devoluciones pueden realizarse en todas las tiendas de la marca como en los puntos de venta de El Corte Inglés para tu mayor comodidad. Tienes toda la información en la página web. ¡no te quedes sin este traje porque vas a triunfar tanto en el trabajo como en fiestas.