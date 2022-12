¡No te puedes quedar sin este bolso de Asos! Le dará un toque de luz a tu look de Navidad

Hay prendas que dan vida a todo un look. Y entonces no hace falta destacar ni por el vestido ni por los zapatos. Así que no te puedes quedar sin este bolso de Asos, le dará esa luz navideña a tus outfits.

Destaca por sus plumas y brillos en plateado, algo realmente especial para las fiestas que van a hacer acto de presencia en este momento.

No te quedes sin este bolso de Asos

Hablamos del clutch color salvia de plumas sintéticas con asa de resina de la propia Asos Design. Es un accesorio top que te puedes llevar colgando de la mano y con cierre de clip.

A destacar que está realizado en tejido de cuero sintético adornado y 100% poliéster, 94% poliéster, 6% elastano, y el forro en 100% poliéster. Para que lo puedas cuidar y te dure mucho más, entonces desde la web recomiendan limpiarlo con solo con un paño.

Con qué lo llevamos

Realmente va bien con todo, si bien es un bolso de fiesta que debe ponerse con tus mejores galas, es decir con vestidos de lentejuelas, shorts, pantalones y también tops de diversos colores.

Con un look black total es indispensable llevarte este bolso porque así se ve mucho más y llama todavía más la atención. Puedes también ponértelo con tu falda de plumas y entonces queda genial. En la misma web de Asos puedes tener varios modelos para tener así el look completo de estas fiestas.

Otros bolsos similares

También en la web vemos bolsos de plumas bastante parecidos. Es el caso del de color rosa, del plata más claro, en naranja, en negro, en blanco, y luego otros tipos de bolsos de fiesta que siempre sientan perfectamente.

Dónde lo compramos

En este caso, está en la web de Asos y su precio es de 32.99 euros. que además puedes tener en cómodos 3 plazos si quieres que te salga menos a pagar de golpe.

Como hemos destacado, este bolso es de la marca Ass design, donde verás todas las tendencias actuales siempre a mano, independientemente de quién seas, de dónde vengas o a qué te dediques. Además de su marca universal, también destaca ASOS Curve, Tall, Petite y Maternity, es decir, para cada cuerpo y etapa de la vida de una mujer. Ya puedes dar una vuelta por esta web y entonces dar con aquellas prendas que te pondrás durante esta temporada.