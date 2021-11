No busques más: Parfois tiene la bufanda más calentita y buscada del momento

Aunque hasta ahora hemos disfrutado de temperaturas agradables, esta semana hemos dado oficialmente la bienvenida al frío propio del otoño. Si todavía no has hecho el cambio de armario, ¡es el momento de hacerlo! Seguro que hay muchas cosas que puedes reutilizar de años anteriores, pero también te apetecerá añadir algún complemento nuevo. Pues bien, en la nueva colección de Parfois hemos fichado una bufanda que no vas a querer quitarte ningún día.

¿Qué es lo que le pedimos a una bufanda para que se convierta en nuestra favorita? Lo primero que sea calentita y cómoda. Pocas sensaciones hay mejores que la de ponernos una bufanda abrigada al cuello y salir de casa sin miedo al frío.

Además, tiene que ser fácil de combinar y podamos ponérnosla con cualquier prenda de nuestro fondo de armario. Y, por supuesto, el precio es un factor a tener en cuenta.

La nueva bufanda de Parfois cumple a la perfección con estos tres requisitos. Se trata de una bufanda maxi con un estampado de cuadros precioso y detalle de flecos.

Confeccionada en 100% poliéster, mide 182 centímetros de largo x 38 centímetros de alto. Nos gusta que sea larga porque así le podemos dar varias vueltas alrededor del cuello e incluso cubrirnos hasta el pecho con ella y no pasar nada de frío.

A la hora de combinarla, podemos apostar por looks cómodos y a la última. Por ejemplo, un conjunto de chaqueta y pantalón de punto con un abrigo largo y unas botas chelsea.

Esta temporada los chándals son la prenda estrella, y con esta bufanda y unas zapatillas también quedan muy bien.

Si a ti también te ha conquistado la bufanda de Parfois, está disponible por 17,99 euros en la tienda online.