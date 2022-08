No busques más: este es el vestido que necesitas para una boda en otoño y es de Sfera

Ya puedes pensar en aquellas prendas que te pondrás durante la próxima temporada. y hemos fichado el vestido que necesitas para una boda en otoño de Sfera. Lleva un estampado bien llamativo, en colores lila y negro.

Ya puedes saber qué tallas quedan, cuánto cuesta y dónde lo puedes comprar para ser la reina de las fiestas cada vez que te lo pongas.

El vestido de Sfera para una boda en otoño

Tiene diversos alicientes que lo posicionan como una de las prendas más importantes que tendrás durante el otoño en tu armario. Es el vestido estampado con cremallera, así te permite abrirlo y cerrarlo de forma mucho más fácil.

Es de manga larga y lleva fruncido en la parte central. Sienta de maravilla porque también ajusta la cintura como ninguno y su cierre es en forma de cremallera. Este vestido se confecciona en poliéster 95% y elastano 5%.

Con qué lo podemos combinar

Es un vestido atrevido para aquellas que no pasan desapercibidas, sino que se hacen notar. Y es por ello que lo puedes llevar en tus mejores galas, en fiestas y cócteles, y hasta en aquellas bodas que puedes tener en otoño e invierno y vas con manga larga. Por esto combina con lo que tú quieras, ya sea con zapatos dorados, tal como aconsejan desde la web de Sfera, con bolsos de color negro o lila y muchos otros colores que nos convertirán en todavía más elegantes.

Dónde lo puedes comprar

No puedes dejar escapar esta prenda tan estilosa. Te contamos que está en la web de Sfera, a un precio de 35,99 euros, bien asequible para todos los bolsillos especialmente cuando toca ir de boda y siempre gastamos más de cuenta en un traje más caro y que luego prácticamente no nos volvemos a poner si no es un acto para el mismo fin.

Las tallas ahora disponibles dentro de la tienda online son S y M, si bien quizás lo puedes conseguir también en otras tallas dentro de la tienda física que Sfera tiene en diversos lugares. Si es una de tus medidas, entonces ya puedes comprarlo antes de que sea tarde y se agote, recuerda que hay personas que ya están haciendo su armario otoñal con las nuevas colecciones que tienen tus tiendas preferidas. Sólo debes entrar en la web de Sfera y comprarlo, lo tendrás en nada en el lugar donde tú quieras.