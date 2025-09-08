Ni Primor ni Druni: todo el mundo me pregunta por mi perfume desde que me compré este de Mango

Todo el mundo me pregunta por mi perfume desde que me compré este de Mango, no es de Primor ni de Druni. Las grandes tiendas, las perfumerías más prestigiosas pueden tener un serio competidor con la llegada de un aroma de lo más especial que nace de una marca como Mango. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a prepararnos para darlo todo y hacerlo por la puerta grande. Algo tan destacado como el aroma que desprendemos puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que pueden darnos más de una sorpresa.

El olor a limpio a flores o ese toque un tanto especial que queremos destacar puede ser una realidad. En estos días en los que cada elemento cuenta, algo tan destacado como un detalle que podemos incorporar muy fácilmente a nuestras rutinas. Necesitamos estar preparados para la vuelta a la rutina que puede cambiarlo todo. Ese aroma que quizás desconocíamos, nada tiene que envidiar a las grandes marcas que llegan desde Primor o Druni. Es hora de saber qué nos depara este producto que quizás descubriremos ahora mismo.

Ni Druni ni Primor

Estas marcas que se asocian con las grandes perfumerías quizás no tienen nada que hacer con una marca de bajo coste española. En estos días en los que deberemos empezar a prepararnos para un duro cambio que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca.

Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afectarán de lleno en unos días en los que realmente podemos enfrentarnos a una serie de cambios que pueden ser esenciales. Escoger un buen perfume nunca es fácil, pero conseguiremos un mejor resultado con estos detalles claves.

Los expertos de Druni nos dan desde su blog una serie de consejos que debemos tener en consideración para elegir el mejor perfume posible:

Prueba el perfume en tu piel antes de comprarlo porque el olor de la botella puede ser diferente cuando se aplica, y además en cada piel puede oler distinto. Utiliza perfumes más ligeros en verano y más fuertes en invierno.

El mejor momento para aplicar el perfume es después del baño cuando la piel está húmeda. No combines el olor de perfume con otra colonia o cualquier tipo de cosmético perfumado o perderá su fragancia original.

Para conseguir que el perfume dure más tiempo aplícalo sobre los puntos de pulso del cuerpo. Las muñecas, detrás de las rodillas, detrás de las orejas, codos, cuello y pecho. Son puntos que actúan como difusores de la fragancia, ya que son más calientes que las otras áreas del cuerpo.

Desde que compre este perfume de Mango todo el mundo me pregunta por él

El olor es un signo de identidad de una persona, nos podemos quedar con lo bueno o con lo malo, pero siempre desde el punto de vista de unos expertos que saben muy bien qué es lo que puede pasar. Los profesionales que han creado este tipo de perfume son unos genios que han sido capaces de equipararlos a los de las grandes marcas.

Son tiempos de aprovechar al máximo cada euro sin renunciar a lo que necesitamos, un plus de buenas sensaciones con la llegada de este tipo de perfumes que pueden cambiarlo todo por completo. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que será lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser esenciales. Los perfumes de Mango se presentan como:

Variedad de fragancias femeninas. Tenemos perfumes de mujer con fragancias originales, especialmente pensadas para despertar todos tus sentidos. Nuestros perfumes femeninos tienen notas florales, con flores blancas como el jazmín, y olores dulces y afrutados.

Fragancias de mujer ligeras y refrescantes. También tenemos perfumes corporales o body mists, ligeros y refrescantes, ideales para usar en verano, después de la playa. Estas opciones son perfectas para quienes buscan frescura y delicadeza en su aroma diario.

Tamaños prácticos para llevar a cualquier lugar. Para tu mayor comodidad, te ofrecemos perfumes en dos capacidades: 100 ml y 10 ml, este último ideal para llevar en tu bolso por su pequeño tamaño. Ambas capacidades son aptas para llevar cuando te vas de viaje. Con nuestros perfumes de mujer y body mist, te adentrarás en el Mediterráneo con fragancias de diseño y calidad.

Por 19 euros se vende un perfume, La fiesta Intense que se presenta como: «Mémoires de la Méditerranée. Fragancia 100 ml. Sólo para uso externo. Inflamable. No aplicar cerca de los ojos o piel irritada. No se deje al alcance de los niños. Vivir el momento más intensamente que nunca. La Fiesta Intense es aquí y ahora, efímera pero inolvidable. Sigue a su predecesora de un embriagador contraste que se intensifica para volverse tan luminosa como divinamente nocturna.El frescor afrutado de bergamota y pera se adorna en esta fragancia con notas inesperadas de almendra untuosa. Colección fiesta y ceremonia».