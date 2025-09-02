Juraste no volver a ponértelo pero vas a caer: el cárdigan combinado de Mango que necesitas para ir a la oficina

El cárdigan combinado de Mango que necesitas para ir a la oficina te descubrirá un plus de buenas sensaciones después de que juraste no ponértelo más. Esta prenda de ropa es la ideal para días de entretiempo, en estas jornadas en las que podemos descubrir cómo el tiempo cambia por momentos. Nada es como esperaríamos, en especial cuando tenemos por delante una serie de detalles que sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días de temporada.

Habrá llegado el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones, que puede acabar marcando una diferencia significativa en nuestros looks de temporada. Podremos empezar a descubrir un plus que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Es hora de apostar claramente por estos cambios que quizás pueden darnos más de una sorpresa inesperada en estos días que tenemos por delante. Una prenda de ropa con el sello de Mango no puede faltar en nuestro día a día. Hazte con ella antes de que se agote es un buen básico que puede ser esencial.

Vas a caer, aunque juraste no volver a ponértelo

Un tipo de chaqueta que vuelve temporada tras temporada es sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que sin duda alguna puede acabar siendo clave. Es hora de volver a un clásico que nunca puede fallar.

El cambio que necesitamos implementar en nuestro armario es hacerlo con una apuesta segura de este tipo de elementos que pueden llegar de una forma que realmente nos asegurará una buena herramienta para hacer frente a estos cambios que tenemos por delante.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de estos días en los que deberemos empezar a prepararnos en estas jornadas. Estaremos muy pendientes de un cambio de tiempo que nos afectará en nuestra ropa, desde el inicio del día en el que el frío se hace cada vez más presente, hasta unos aires acondicionados que quizás nos hacen tener en consideración este tipo de elementos.

Esta prenda con historia, lleva años siendo una de las más deseadas de estos tiempos, por lo que quizás deberemos empezar a pensar en un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial. Juraste no ponértela, pero volverás a caer en la tentación gracias a Mango.

Mango tiene la cardigán que vas a llevarte a la oficina

Los expertos de corbatas lester nos explican el origen de la cardigán: «El cárdigan tiene una procedencia histórica vívida y feroz. Su inventor epónimo, James Thomas Brudenell, el séptimo conde de Cardigan, era teniente general en el ejército británico. Era una persona arrogante y malhumorada, según los historiadores, pero también adinerado, elegante y seductor. Como testimonio de sus gustos petulantes, gastó £ 10.000 al año en equipar a su regimiento con nuevos y ostentosos uniformes».

Siguiendo con la misma explicación: «El conde también debía tener un espíritu intrépido (o afligido por una crisis de la mediana edad), porque en 1854, a la edad de 57 años, dirigió la famosa Carga de la Brigada Ligera en la Batalla de Balaclava durante la Guerra de Crimea. Cardigan era un hombre con todo que perder y nada que ganar. Sin embargo, sobrevivió sin un rasguño. Regresó a Londres liderando sus tropas, siendo bienvenido como un héroe e incluso con una recepción de la Reina Victoria en Windsor. El cárdigan se convirtió entonces en una prenda muy popular durante el breve momento de gloria del conde. Como prueba del poder práctico y de permanencia del cárdigan, pronto comenzó a producirse industrial y comercialmente en las fábricas, manteniendo calientes a miles de británicos. Aunque al final esta prenda lleve el nombre del conde de Cardigan, el inicio de su historia data de más atrás. En el siglo XVII, los pescadores británicos y franceses adoptaron esta prenda para mantenerse calientes en los fríos días de invierno en el mar. El cárdigan también era utilizado en Estados Unidos, y en 1865 el equipo de béisbol de la Universidad de Harvard añadió la letra «H» al frente de sus camisetas y el cardigan en “V”, también con letras, se convirtió en la indumentaria favorita en los campus de todo el país. Coco Chanel revivió el interés en el cárdigan entre las mujeres durante la década de 1920. Una década más tarde, los cárdigans se hicieron muy populares tanto en la moda masculina americana como en el campo de golf».

Este cardigán seguro que le apasionará a la misma Coco Chanel, es un color de moda y está hecho con un diseño atemporal y del todo necesario. Toma nota de esta pieza que cuesta solo 39 euros y está disponible en todas las tallas.