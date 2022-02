Necesitas este bolso de Uterqüe: rebajado un 50% y con el color de temporada

De pequeñas dimensiones y super elegante. Así es el bolso de Uterqüe que necesitas y ahora está rebajado a un 50% de descuento. Es la magia de las rebajas, que ofrecen siempre descuentos con los que comprar siempre en oferta.

Además está en el color de esta temporada y lo puedes elegir en otros tonos si lo prefieres descubre su precio y características.

El bolso de Uterqüe rebajado un 50%

Este bolso es mágico porque está en oferta y es el que has soñado muchas veces cuando vas a ese evento en el que llevar siempre tus mejores prendas. Y una de estas será este complemento que va con todo.

Está dentro de una colección llena de vida que presta atención en los detalles consiguiendo productos únicos. Así hablamos de un bolso confeccionado en piel fina de cordero con detalle de piedra natural en el delantero. Lleva un único compartimento interior con forro, y su cierre es de boquilla. Lleva asa bandolera de cadena en tonalidad dorada.

Para más señas, sus dimensiones son largo x Ancho x Alto: 33 x 8 x 19 cm. En exterior está realizado en 80% piel caprina y 20% agata, y su forro es de 100% algodón. El precio antes del descuento era de 129 euros, cuando ahora es de 59,95 euros. es decir que tienes un descuento del 50% sobre un bolso que se lleva ahora y muchas más temporadas.

Como hemos destacado, se vende en color granate que combina tanto con negros como con otras tonalidades más blancas. Pero no es el único color de este bolso, también está en verde botella, ideal para tus salidas nocturnas; también en rosa, todo un modelazo cuando lo llevas con un mono en negro para resaltar más este color; y en color crudo, ese básico que no puede faltar en toda salida y fiesta que se precie.

Elige el color que quieras, pero no tardes, porque luego se acaban las unidades y no está en todos los colores. Así puedes comprar directamente en la web de Uterqüe, con cantidad de prendas ahora en rebajas. Piensa que no habrá tales descuentos más adelante porque las rebajas de invierno tocarán a su fin.

Ahora es el momento de adquirir este bolso ultra elegante que llevará en tus eventos de este año. ¡Ya te estás imaginando con él! Y no sólo eso, si no que te das una vuelta por la web y tienes muchas otras prendas también.