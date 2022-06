El mono de H&M por menos de 15 euros para llevar con sandalias atadas

Apenas quedan unos días para que llegue el verano, así que es el momento de preparar el fondo de armario para esta temporada. Con H&M lo tenemos muy fácil para hacernos con prendas cómodas y a la última por poco dinero, porque en su nueva colección tiene auténticas joyas. Una de ellas es este mono confeccionado en tejido fluido de viscosa, que nos podemos poner en multitud de ocasiones diferentes y con el que no vamos a pasar nada de calor.

De cuello redondo y tirantes ajustables, tiene fruncido en la cintura, lo cual es un gran punto a favor porque estiliza la silueta y proporciona la parte superior e inferior del cuerpo.

El tejido es maravilloso, porque se adapta muy bien a la forma del cuerpo, pero no queda nada ceñido ni ajustado. El negro es un color que no debe darnos miedo en verano porque queda muy elegante, incluso en un look de diario, y, además, nos ofrece un mundo de posibilidades a la hora de combinarlo.

Una de las mejores opciones que tenemos para lucir un look con mucho estilo sin renunciar a la comodidad, para ir a trabajar o salir a dar un paseo, son las sandalias atadas al tobillo. Podemos elegir unas sandalias estilo alpargata con suela de yute para darle un toque fresco y veraniego al estilismo.

Las sandalias atadas son tendencia en el mundo de la moda esta temporada, y a nosotras nos encantan porque, al quedar el pie bien sujeto, son muy cómodas para caminar durante horas.

Si tenemos una cena o vamos a salir a tomar unas copas, también podemos combinar el nuevo mono de la colección de H&M para el verano con unas sandalias de tacón con pulsera y cierre de hebilla al tobillo. Teniendo en cuenta que el mono es negro, nada mejor que unas sandalias en naranja o rosa para darle un toque de luz y alegría al look.

Las opiniones que hay sobre esta prenda en la tienda online de H&M son fantásticas, con una valoración general de 4,6 estrellas sobre un máximo de 5.

Se trata de un mono elegante, cómodo, versátil y con estilo disponible por tan sólo 14,99 euros en la tienda online de H&M. Está a la venta en una gran selección de tallas, desde la XS hasta la XXL. También podemos consultar la disponibilidad en nuestra tienda H&M más cercana si queremos comprarlo en un establecimiento físico.