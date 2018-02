La diseñadora de moda Georgina Chapman está sufriendo los daños colaterales de los actos cometidos por su exmarido, el productor de cine Harvey Weinstein, acusado de acosar y abusar sexualmente de decenas de actrices de Hollywood. A pocos días del arranque de la Semana de la Moda de Nueva York, el nombre de Georgina Chapman vuelve a acaparar los titulares de la prensa y los rumores se confirman: Marchesa no desfilará finalmente en la prestigiosa pasarela neoyorquina.

Según ha informado el portal Page Six, Chapman y su colaboradora, la diseñadora Karen Craig, han cancelado el desfile previsto para el próximo 14 de febrero, donde iban a presentar su nueva colección Otoño-Invierno 2018. Parece que la presión ha superado a la modista que, en el último momento y tras tener todo preparado para el show, ha decidido renunciar al espectáculo. No obstante, la publicación, que señala que tanto Georgina como Karen estaban entusiasmadas por presentar sus propuestas en la Gran Manzana, ha adelantado que la nueva intención de la marca estadounidense es mostrar la línea a través de una presentación digital, aunque no se han revelado más detalles de este improvisado proyecto.

Pese a que Chapman no se ha pronunciado ante la polémica generada por su ausencia en la New York Fashion Week, una portavoz de Marchesa ha asegurado que la exmujer de Weinstein “está expectante por presentar la nueva colección de otoño-invierno 2018 en un nuevo formato”.

Un nuevo palo para británica, que, desde que saliera a la luz el escándalo protagonizado por el que fuera su marido durante una década, no para de acumular malas noticias. Con el estallido de los casos de abusos y acoso, también se reveló que Weinstein presionaba a las actrices para que lucieran los vestidos de la firma que su mujer fundó en 2004. La respuesta del ‘star system’ ha sido un rechazo a la casa de moda que quedó reflejada en la ‘red carpet’ de la última edición de los Globos de Oro, donde ninguna de las actrices recorrió la alfombra con un diseño de Georgina Chapman.