Mery Turiel al más puro estilo festival con este vestido blanco de Pull&Bear

La asimetría es tendencia en el mundo de la moda, y las principales firmas del sector lanzan constantemente productos que rinden homenaje a esos diseños disruptivos y dejan atrás las líneas simétricas tradicionales. Echando un vistazo al catálogo nos hemos fijado en este vestido blanco de Pull&Bear. Lo presenta Mery Turiel en sus redes sociales.

Estamos en presencia de una opción ideal para las mujeres que valoran aquellos detalles que marcan la diferencia. Añadiendo un bajo asimétrico a este vestido con textura, logras un efecto que llama inmediatamente la atención.

El vestido blanco de Pull&Bear que muestra Mery Turiel

Crudo, perfecto para primavera/verano

Pero la asimetría en el bajo no es la única explicación del éxito que tiene dentro de la colección de Pull&Bear. Debemos elogiar la elección del color crudo sobre otros, ya que es un clásico de las estaciones cálidas.

Los colores claros se distinguen de los oscuros porque repelen el calor y eso es clave si tienes eventos diurnos. Puedes lucirlo en una reunión de día o en una fiesta en la playa, y no vas a sufrir por la elevada temperatura.

Tallas y accesorios

Disponible en tallas desde la XS hasta la XL, este vestido está repleto de accesorios que vale la pena mencionar. Sus mangas largas con tejido en textura, su cuello redondo y sus acabados en rizo son tres características que hay que citar.

Pull&Bear elabora este artículo con una mezcla de 65% poliéster y 35% algodón, un híbrido que puede lavarse a máquina a un máximo de 30° C y en ciclos de centrifugado corto. Si fuera necesario, también puede plancharse.

Eso sí, para que sus características originales no se vean alteradas, no le apliques lejía ni blanqueador al limpiarlo. No uses secadora ni lo limpies en seco. Y si tienes dudas, consulta al fabricante para averiguar más al respecto.

¿Cuánto cuesta? ¿Tengo que pagar envío?

Éstas son dos preguntas muy comunes, y las respuestas seguramente te dejarán satisfecha y querrás comprarlo. El precio de este vestido con textura bajo asimétrico es de 22,99 euros, y el envío a las tiendas es gratuito. Pasados sólo uno o dos días laborales puedes recogerlo en la tienda más cercana a tu domicilio.

Además, puedes devolverlo si quieres tanto en las tiendas como a través del sistema de devolución postal. Únicamente van a pedirte el vestido y el ticket de compra físico o electrónico para reembolsarte el dinero.